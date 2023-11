No guardes los shorts vaqueros porque Georgina Rodríguez dice que los vamos a seguir llevando en invierno con medias y botas altas

Si eres de las que quiere aprovechar este festivo del 1 de noviembre para hacer el cambio de armario, no guardes tus shorts vaqueros más cortos porque Georgina Rodríguez dice que los vamos a seguir llevando con medias como en nuestra adolescencia. O lo que es lo mismo, ni la nueva borrasca que acaba de entrar a España, va a hacer que no sigas luciendo piernas. Unos shorts denim que Gio ha llevado a un partido de fútbol de Cristiano Ronaldo con medias y botas altas de tacón.Te hablamos de la bota alta tacón piel, un modelo de piel de vacuno (con plantilla de piel de cabra) diseñadas con caña alta, tacón ancho y puntera acabada en punto. Una opción cómoda y de calidad perfecta para completar cualquier estilismo este otoño. Son ideales para llevar tanto con unos vaqueros, como con una falda de tablas, unas bermudas, un vestido midi o uno mini, como ha hecho Georgina que, mientras ya se encuentra de vuelta en su casa de Arabia Saudí, nosotras seguimos muriendo de ganas por imitar su look y por ver cual es el próximo estilismo con el que nos deja boquiabiertas.

Porque si las botas altas de Georgina Rodríguez se llevan con shorts vaqueros, nosotras también las vamos a copiar. Y es que la novia de Cristiano Ronaldo no puede ser más más de este calzado. Unas botas altas que ha llevado con vestidos muy cortos, con jeans pitillo y ahora también con shorts vaqueros. Porque si pensábamos que iba a cambiar su forma más sexy de vestir en su nueva vida en Arabia Saudí, nada de eso. Georgina Rodríguez sigue luciendo piernas y marcando curvas como cuando vivía en España.

Bien es cierto que, si tenemos en cuenta que la temperatura actual en Arabia Saudí, donde se encuentra, es de unos treinta grados, entendemos el truco de todo este estilismo. Pero directamente nos ha recordado a nuestra adolescencia y a todos esos estilismos que no recuperaríamos hoy en día.