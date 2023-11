Aitana vuelve a Madrid después de su ruptura con Sebastián Yatra con el look con chándal más Chenoa

Aitana ya está de vuelta a Madrid tras su concierto en Perú y después de conocerse su ruptura con Sebastián Yatra. Y ya os podéis imaginar el revuelo que se ha formado a su llegada al aeropuerto con toda la prensa del corazón esperando sus declaraciones, pero como era de esperar nosotras nos hemos fijado en sulook con chándal que nos ha recordado a la versión del chándal de Chenoa pero en versión Generación Z y empoderada. Porque tras hacerse pública su ruptura sentimental con Sebastián Yatra, bueno, quién dice hacerse pública, dice contarla Yatra a los medios. Pero bueno, igual que una mujer siempre soluciona sus rupturas sentimentales con un cambio de look, Aitana también lo ha hecho con un cambio de estilismo en su gira, estrenando una falda de lo más mini en rosa en su concierto en Perú y ahora con este look chandalero a su llegada a España.

Y Aitana ya se ha sumado con uno de sus últimos looks. Una gira en la que Aitana a vestido en cada concierto con diferentes looks de Fendi, y aunque va cambiando de estilismo, lo que nunca cambia son sus botas mega altas y de lo más sexy de casi 4.000 euros que nos tienen enamoradas, y obviamente, también son de Fendi. Y en Perú ha estrenó una falda plisada color rosa y satinada muy favorecedora que ha combinado con camiseta blanca y sus inseparables botas que en México también llevó Danna Paola. Para su regreso a Madrid ha optado por un look chandalero de lo más dosmilero con pantalones negros con rayas blancas, sudadera azul, cazadora negra oversize, gorra y pendientes de aro.

El look de aeropuerto de Aitana. Gtres

Aitana está de regreso a Madrid para su concierto del martes de la gira Alpha, con la que Aitana visitará próximamente Argentina, Chile y Uruguay tras conquistar al público de México y Colombia, país natal de Yatra.