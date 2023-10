Aitana se va a Miami con Sebastián Yatra y las merceditas de taconazo más tendencia para combinar con minifalda

Si buscas en el diccionario tendencias de otoño 2023, te aparece este look de Aitana. Y es que la cantante pasa de las críticas que ha generado su primer concierto de 'Alpha Tour' en Miami por sus bailes sensuales, y se ha ido a Miami junto a Sebastián Yatra para un evento privado de Universal Music. Universal Music Latin ha organizado un evento privado en Miami con motivo del mes de la herencia hispana. Un show privado al que acudieron cinco de nuestros artistas favoritos. Aitana, Sebastián Yatra, Lola Índigo, Anitta y J Balvin, y obviamente, nosotras solo nos hemos podido fijar en el oufit de la cantante catalana. Bueno, no os vamos a mentir, también si posaba junto a Sebastián Yatra en el photocall, pero no, cada uno en un lado, guardando las distancias delante de las cámaras. Pero como os decíamos, el look de Aitana es todo lo que está bien y en tendencia este otoño. Empezando por sus merceditas de taconazo y plataforma y su minifalda.

Entre lo infantil y los códigos más adultos: la mercedita es el mejor ejemplo de la polarización estética que ha inundado la pasarela (y las calles) en 2023. Las famosas dan buena cuenta de su versatilidad: se las hemos visto, en formato plano, a Kendall Jenner en sus estilismos más informales. Alexa Chung demostró que son dignas de alfombra roja al llevar este mes unas de Prada para asistir a los Fashion Awards. Y ahora es Aitana en Miami con estas de taconazo y plataforma. Por cierto, las podéis encontrar muy parecidas en la colección de Rita Ora para Primark por poco más de 20 euros.

El carácter inocente que define este calzado en su origen evoluciona a un guardarropa más maduro que toma ciertas pinceladas del pasado, pero de forma sutil. Y este estilismo de Aitana es buen ejemplo de ello.