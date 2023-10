Las chaquetas de entretiempo este otoño se llevarán largas y estas son las más bonitas que hemos encontrado

Con la nueva colección de otoño e invierno en tiendas, decimos adiós a nuestras prendas favoritas que nos han acompañado durante todos estos meses de calor y vacaciones. Lamentándolo mucho, tenemos que guardar los bikinis y bañadores que han sido tendencia este verano, así como los vestidos más cortos y originales que no hemos dejado de ver en redes, como el vestido de colores de Zara de Rocío Osorno o el vestido mini 'cut out' de Alba Díaz, un modelo de Zara y blanco que lo hemos visto en un sinfín de ocasiones en las discotecas más icónicas de nuestro país. Es momento de sacar aquellas prendas más abrigadas, elegantes y aptas para crear looksde oficina. Si todavía no tienes ni idea de qué prendas están en tendencia y cuáles siguen con nosotros un año más, te recomendamos que, primero de todo, eches un vistazo a las prendas que usabas el año pasado y ver qué looks puedes crear a partir de ellas pero, si sí o sí quieres hacerte con nuevas prendas, hazte con un 'armario cápsula', es decir, con prendas atemporales y sencillas con las que podrás crear looks diferentes sin dar la sensación de estar continuamente llevando las mismas prendas. Es decir, puedes hacerte con un jersey de rayas de lana, los jeans que mejor te sienten, así como unos pantalones de pinza e incluso una falda satinada. Sin embargo, un look de otoño (y entretiempo) está incompleto sin una buena chaqueta que nos abrigue tanto por las mañanas como por las noches. Si bien la gabardina o el 'trench' es la prenda estrella durante estos meses, este año veremos que las chaquetas largas serán tendencia.

Hace unas temporadas se llevaba mucho las chaquetas crop, es decir, las chaquetas cortitas por encima de la cintura, como por ejemplo este look de Rocío Osorno de chaqueta crop y mini falda de tablas, un look muy dosmilero en tono rojo con botas cowboy. Pese a que este tipo de chaquetas sigan en tendencia, esta temporada estamos viendo en tiendas cómo las prendas oversize y muy largas están haciéndose un hueco en todos los escaparates de nuestras tiendas favoritas. ¿Cómo combinar las chaquetas largas este otoño? No importa si eres alta o bajita (las chicas bajitas tienden a no usar chaquetas largas), este tipo de chaquetas quedan perfectas tengas el estilo que tengas. Si quieres un look de oficina, hazte con una chaqueta tipo gabardina y combínala con unos pantalones de pinza y una camisa romántica, así como las clásicas Mary Jane. Sin embargo, si quieres un look más casual y sencillo, combina tu chaqueta larga tipo bomber con unos jeans, unas Adidas samba y, como toque final, un jersey oversize. Sin más, y, ahora sabiendo que las chaquetas largas están en tendencia, te enseñamos las más bonitas que encontrarás en tiendas.

Gabardina cinturón, de Pull & Bear (39,99 €)

Gabardina cinturón Pull & Bear

Chaqueta chubasquero largo azul marino, de Pull & Bear (45,99 €)

Chaqueta chubasquero largo Pull & Bear

Abrigo encerado largo, de Sfera (119,99 €)

Abrigo encerado largo Sfera

Capa lana combinada ZW Collection, de Zara (129,00 €)

Capa de lana ZW collection Zara

Kimono largo estampado, de Zara (89,95 €)

Kimono largo estampado Zara

Estas son algunas de las chaquetas largas de entretiempo que serán un imprescindible en nuestro armario.