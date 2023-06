Aitana, más habladora que nunca, se pronuncia sobre Miguel Bernardeau

Aitanaacaba de regresar de celebrar su cumpleaños más especial en Islandia. La joven, que acaba de cumplir 24 años, se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal. A pesar de su corta edad, se ha consagrado como una de las artistas más importantes del panorama nacional e internacional. Y en el terreno sentimental, está viviendo un intenso romance junto a Sebastián Yatra. Desde que salió a la luz su romance, son una de las parejas que más interés despierta y todas las miradas están puestas en cada uno de sus movimientos.

Después de unos días de desconexión en el país nórdico, Aitana ha regresado a España con las pilas recargadas para retomar su agenda musical y afrontar el verano y su nueva gira. A la llegada al aeropuerto, la cantante ha sido interceptada por la prensa y ha atendido a los medios que la esperaban. Siempre tan cauta, la artista ha confesado que ha sido un "cumpleaños de lo más especial y diferente, la verdad es que sí".

Respecto a su relación con Sebastián Yatra, la joven ha preferido no pronunciarse. Aitana aterrizaba en Madrid en solitario, sin la compañía de su pareja, aunque el cantante fue su acompañante a Islandia. "Muchas gracias, es que ya sabéis que yo prefiero no hablar de estas cosas, lo siento". "Yo no te digo nada, he cumplido 24 años, eso está muy bien", ha expresado muy sonriente.

Pero sobre quién si se ha pronunciado ha sido sobre su ex, Miguel Bernardeau. Aitana, sobre las supuestas informaciones sobre que el actor podría haber encontrado de nuevo el amor, la cantante ha asegurado que se alegra por el que fue su pareja durante cuatro años si eso es así. "Por supuesto que sí, claro que sí, yo estoy súper feliz también por él, por supuesto", ha señalado sobre el hijo de Ana Duato.

Pero lo cierto es que ayer, Violeta Sánchez, la surfista con la que se le relacionaba sentimentalmente, desmintió rotundamente que fuesen algo más que amigos. Así que parece ser que, de momento, Miguerl Bernardeau tiene el corazón libre, aunque eso sí, con las puertas abiertas al amor.