Aitana revoluciona las redes sociales con este conjunto con transparencias (y brilli brilli) más sexy

Aitana lo ha vuelto a hacer. Siempre que nos muestra una de sus últimas adquisiciones o nos desbloquea el look más de escándalo, revoluciona las redes sociales. Esta vez, la artista catalana ha publicado una serie de fotografías que resumen su verano, una publicación que todos acabamos compartiendo con nuestros seguidores cuando comenzamos septiembre. En su caso, gran parte de estos meses ha tenido lugar su asistencia a distintos festivales de música (como Arenal Sound o Starlite), donde ha conseguido que todos cantemos sus canciones más icónicas, así como animarnos a bailar 'Las babys' con nuestro grupo de amigas. Ahora bien, es cierto que Aitana también ha tenido sus vacaciones de verano más que merecidas en las que ha visitado en varias ocasiones una de sus islas favoritas: Ibiza. Recordemos que una de estas veces fue con Sebastián Yatra, mientras que en las demás con su círculo de amigas más cercano. Bien es cierto que Aitana nos ha ido mostrando todos los looks que se ha llevado en su maleta de viaje a la isla bonita, pero esta vez nos ha impresionado con una combinación que no nos la ha descubierto hasta el final del verano. Estamos hablando de un conjunto confeccionado de lurex con transparencias y mucho brilli brilli en gris (con terminaciones en rojo). Ahora bien, para analizar este dos piezas debemos mencionar todos los detalles con los que cuenta.

Sin ninguna duda,Aitanase ha marcado un lookazo de lo más arriesgado y sexy en Ibiza. Por un lado, nos estamos refiriendo al top de tirantes cuenta con un escote muy pronunciado y en forma de cascada, así como con una espalda descubierta en su totalidad que simplemente lo decora una fina tira en la zona alta de esta. Por otro lado, la espectacular minifalda está protagonizada por una cinta elástica en el caso de la cintura a la par que en la terminación de la prenda con flecos. Ha combinado este modelito tanto con sandalias de tacón muy alto transparentes como con bolso mini sencillo y básico en negro. "Ibiza, múnich, ámsterdam, barcelona, zarautz, costa brava, sevilla, mallorca, marbella, lisboa, galicia, valencia, tenerife, andalucía de mi corazónnnnnnn… EL VERANO DE MI VIDA con las personas de mi vida", ha confesado la artista a través de esta publicación.

Aitana en Ibiza. @aitanax

A Aitana se le acabaron las vacaciones de verano, pero ya nos está adelantando que veremos mucha composición y escucharemos el mejor disco próximamente. "No puedo creerme los pedazos de meses que me esperan por delante", añade en su publicación.