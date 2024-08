Aitana se empoderada (para cumplir sueños) en el Arenal Sound con corsé de cuero y collar de 20.000 dólares que podría ser un regalo de Yatra

Aitana está pasando un año y un verano inolvidable gracias a su gira y la gran acogida que están teniendo todos sus conciertos en España, y anoche cumplió un sueño más en el Arenal Sound después de arrasar en Marbella. "Venía aquí con mis amigas a pasármelo bien. Yo vengo de un pueblo y nunca pensé que podría cumplir el sueño de subirme a este escenario. Si hay alguien en el público que sueñe con ser cantante, si yo he podido, tu también puedes", desveló la cantante, que acudió con sus amigas a varias ediciones del Arenal Sound. Aitana, una de las grandes atracciones del cartel de este año de uno de los festivales más importantes de la Comunitat, aseguró que se sentía como en casa y que estaba cumpliendo un sueño. Todo ello enfundada en un corsé de cuero y unos shorts de lo más minis, siguiendo la tendencia 'no pants', o de ir casi en bragas a la calle.

Pero no solo eso, también lució el mítico collar 'HardWear' de eslabones de Tyffany que cuesta 20.000 dólares. ¿Será un regalo de Sebastián Yatra? Recordemos que Sebastián Yatra se convirtió hace unos meses en el nuevo embajador de Tiffany & Co. “Tiffany & Co. es una joyería icónica, soy fan de la marca desde que tengo memoria. Me siento honrado de unirme a la familia Tiffany & Co. y empezar este viaje juntos”, dijo el cantante nominado al premio Grammy de su nueva conexión con la Casa. Y ahora es Aitana la que luce uno de sus collares en el concierto del Arenal Sound.

Si el lunes por la noche optó por un mono de Fendi, y el martes por un mono muy corto en Marbella, ahora lo ha hecho con este corsé del que desconocemos aún la firma. Lo que está claro es que la catalana ha hecho casi todo su tour de la mano de Fendi, la casa de moda es sinónimo de calidad, tradición, experimentación y creatividad, de ahí el surgimiento de esta colaboración tan especial con la cantante y de nuevo en su gira como hizo al principio de esta antes de que llegaran los festivales de verano. Aitana ha lucido durante esta gira los looks más personales del desfile Otoño/Invierno 2023 de Fendi, una colección que se caracteriza por el clasicismo y la elegancia de la sastrería masculina y sus tejidos tradicionales, pero reinterpretado en nuevas formas de carácter más sensual y femenino.