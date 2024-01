Aitana rompe Instagram desde Costa Rica con el posado más sexy que le hemos visto con este bañador cut-out

Aitana está en su prime, tenemos muchas pruebas y cero dudas. Si ayer daba la bienvenida a 2024 desde Costa Rica con el vestido rojo más corto con escote a la espalda, hoy lo hace con el posado más sexy con este bañador cut-out. ¿El look de la venganza después de su ruptura con Sebastián Yatra? Lo que está claro es que es negro y de lo más sexy, y nosotras solo podemos pensar en verano para copiarle este look de playa a Aitana. Si los tops de bikini han ganado terreno sobre el asfalto, ahora es el turno de las prendas de baño de una sola pieza, que llegan esta temporada en su versión más extrema para protagonizar los looks más aplaudidos del street-style y si no que se lo digan a la cantante catalana que ha roto Instagram desde Costa Rica.

Estos últimos, eso sí, han cautivado los looks casuals en su versión más extrema: con escote palabra de honor o tiras muy finas y cut-outs en el torso, justo bajo el pecho. Una apuesta ideal como este bañador negro con apertura ideal con el que Aitana muestra su versión más sexy, dejando ya totalmente olvidada su faceta más aniñada e inocente. Ya es toda una diva y lo ha mostrado con esta fotografía en su cuenta de Instagram y un 'pura vida' que ya acumula más de 3.000 comentarios.

Eso sí, si empezáis este año desde el verano como Aitana o desde alguna playa del mundo, ya tenéis un estilismo para copiarle o pedirle a los Reyes Magos para el próximo verano en España.