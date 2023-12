Aitana no quiere saber nada de Sebastián Yatra: así ha eliminado definitivamente al artista de su vida

Fue el pasado 27 de noviembre cuando Sebastián Yatra decidió anunciar su ruptura con Aitana ante los medios de comunicación, noviazgo que nunca llegaron a confirmar pero que el artista de "Tacones rojos" quiso zanjar públicamente. La pareja, casi un año después de comenzar su romance, decidía poner punto final a su historia y comenzar caminos separados.

Desde ese día, Sebastián Yatra vuelve a estar en el ojo del huracán mediático por un posible acercamiento a Tini, con quien mantuvo saliendo de 2019 a 2020. Conforme pasan las semanas, los rumores suenan con más fuerza, aunque parece ser que a Aitana no le interesan lo más mínimo. La cantante está viviendo la mejor etapa de su carrera musical y no va a dejar que su ex ensombrezca su momento de éxito. Centrada de la gira "Alpha Tour", la artista se ha propuesto hacer oídos sordos a cualquier cuestión relacionada con Yatra y su actual situación sentimental.

Parece ser que Aitana, tras el desengaño amoroso, ha decidido hacer borrón y cuenta nueva. Según ha desvelado "Semana", la extriunfita ha sido pillada visitando una clínica de borrar tatuajes y ha eliminado el hada que se tatuó en honor a su pareja, al salir el disco de "Los Ángeles". Con este gesto, la catalana se reafirma en su decisión de que ya no hay vuelta atrás y Yatra es cosa del pasado, evidenciando aún más que la ruptura no ha sido tan amistosa como nos han hecho creer.

Ha llamado mucho la atención que Aitana, ahora que no está con el artista, se ha liberado sobre su relación y ya no es ningún tabú. Para ella, el cantante ya es historia para ella y ha hablado abiertamente en una de sus últimas entrevistas sobre su ex y su noviazgo. Por otro lado, Yatra ha desvelado el adelanto de su nueva canción y muchos fans la han interpretado como una clara indirecta hacia su relación con la catalana. "Pensábamos que lo teníamos todo y, al menos por un minuto, creo que quizá lo hicimos", dice el verso del single. Además, va a publicar en 2024 su cuarto álbum de estudio, trabajo que como él mismo ha confesado, va a ser muy especial. "A quienes les está haciendo falta un álbum para cortarse la venas, sentir que se mueren, revivir, sanar, volver a empezar, sentir que el mundo no los entiende y después sentir que el mundo los ama y tienen una razón de estar aquí...Un sentido...", escribió el colombiano sobre su nuevo disco en su canal de difusión.