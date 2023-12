Alba Díaz no pasa frío con el abrigo de plumas blanco que todas las amantes de la moda querrán tener este diciembre

Alba Díaz está pasando unos días de vacaciones en Nueva York, disfrutando del paisaje navideño y de todo lo que la ciudad estadounidense tiene por ofrecer. La joven, que se muestra muy feliz de por fin viajar a Nueva York, nos está dejando unos looks muy icónicos, todoterrenos y, sobre todo, muy abrigados, ya que la temperatura es muy baja. Nos podemos hacer una idea del frío que puede hacer allí porque en España también la temperatura ha descendido mucho en las últimas semanas y hemos tenido que sacar del fondo del armario las prendas más abrigadas, como los jerséis de lana, las maxi bufandas y los gorros de lana. Por ello, es esencial que nos hagamos con abrigos. Sobre todo, abrigos de plumas, pues son los que más abrigan, como el abrigo de Pilar de Arce de plumas en color verde oliva ajustado a la cintura con un lazo o este abrigo blanco que nos enseña Alba Díaz en el día de hoy para dar un paseo por Central Park. En este sentido, en tienda hay un sinfín de abrigos entre los que escoger dependiendo de tus necesidades y gustos. Por ejemplo, si quieres un abrigo todoterreno no necesariamente muy sofisticado, los abrigos de plumas son la opción más adecuada, ya que lo puedes combinar con un pantalón vaquero y bailarinas o unos pantalones cargo y botas de borreguito, tal y como ha hecho Alba Díaz. Sin embargo, los abrigos de paño son los más recurrentes de cara a looks de oficina o eventos de noche.

La hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, es un referente a la hora de vestir para muchas chicas jóvenes, quienes buscan en ella inspiración a la hora de vestir. La influencer tiene un estilo de lo más sencillo, básico y muy en tendencia, sumándose a aquellas que van acorde a su personalidad. Por ejemplo, los pantalones cargo son un imprescindible para ella, así como las zapatillas blancas y los tank tops en verano o las sudaderas en invierno. Una vez más, Alba Díaz nos ha enamorado con este look tan básico y calentito con el que nos podemos inspirar para crear nuestros propios looks estos meses de invierno, combinando un abrigo de plumas blanco con unos pantalones cargo o, si queremos un look un poco más elegante, unos pantalones de efecto piel.

Alba Díaz con chaqueta @albadiazmartin

Chaqueta acolchada, de Massimo Dutti (149,00 euros)

Chaqueta acolchada Massimo Dutti

Este tipo de chaquetas acolchada son un imprescindible de cara a los meses más fríos del año.