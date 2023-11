Los pantalones de lentejuelas de Mango ideales para Navidad los tiene Alba Díaz y los combina con jersey beige

A pocas semanas de que diciembre comience, somos muchas las amantes de la moda que ya estamos fichando todas aquellas prendas que podrían ser usadas de cara a las fiestas de Navidad. Tanto si te gusta arriesgar como si prefieres ir más con prendas más discretas, nuestras tiendas favoritas ya han lanzado al mercado sus propuestas de cara a el mes que viene, los eventos más esperados por todos. Si echamos un vistazo a sus webs, nos damos cuenta de que las lentejuelas están arrasando en todo tipo de prendas, tanto en pantalones como en tops, así como las las faldas con detalles de plumas, el tejido de terciopelo y, como no, los vestidos con flecos en color negro. Son muchas las prendas entre las que escoger, por lo que, aunque todavía quede más de un mes para que de comienzo la Navidad, nunca está de más ir haciéndonos con aquellas prendas de las que nos hemos enamorado antes de que estas se agoten. En este sentido, Alba Díaz nos muestra en sus redes sociales un look que no ha pasado desapercibido entre sus seguidoras, y es que el pantalón de lentejuelas en plata de Mango promete convertirse en la prenda más icónica de esta Navidad 2023. Ella lo ha combinado con un jersey beige de manga larga y cuello cerrado y stilettos blancos, aunque estos pantalones tan originales admiten un sinfín de combinaciones.

Estamos acostumbrados a usar pantalones de lentejuelas para ocasiones especiales junto a una camisa negra o body, una blazer y unos stilettos muy altos, creando un outfit perfecto para una noche de fiesta con amigas pero, si tenemos un estilo mucho más arriesgado, en tendencia y muy original y si quisieramos innovar y dar un toque diferente a nuestros looks diarios, podríamos llevar estos pantalones de lentejuelas en nuestro día a día con una camiseta básica, una bomber negra y, como toque final, unas sneakers negras. Tengas el estilo que tengas, este tipo de prendas suelen llevarse de cara a la Navidad, por lo que Alba Díaz ha acertado con este look tan icónico de pantalones muy llamativos, jersey fino y stilettos, el cual promete ser uno de los más usados por todas las amantes de la moda por su elegancia, versatilidad y originalidad esta Navidad.

Pantalón flare lentejuelas, de Mango (39,99 €)

Pantalón flare lentejuelas Mango

Un outfit perfecto de cara a las fiestas de Navidad.