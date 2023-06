Nos hemos enamorado del ‘total black’ de Alba Díaz con falda maxi de estilo cargo y zapatillas

Las faldas son un imprescindible en nuestro armario cada temporada, ya sea verano o invierno, esta prenda es tan versátil que podemos usarlas indistintamente sea la ocasión que sea. En tiendas podemos encontrar faldas en todo tipo de estilos, estampados y cortes, desde faldas mini -que han vuelto pisando fuerte esta primavera, siguiendo la estética dosmilera-, hasta faldas midi más clásicas como esta falda midi de Pilar de Arce de estampado de pata de gallo que ha combinado con prendas en negro, dejando todo el protagonismo a la falda. Sin embargo, sabemos que las prendas cargo están en tendencia, y, pese a que el pantalón cargo ha triunfado esta primavera, hay otra prenda que se ha hecho un hueco en nuestro armario por su comodidad y versatilidad. Hablamos de la falda maxi cargo, una prenda de estilo casual que, dependiendo de cómo lo combinemos, podemos crear un sinfín de outfits muy icónicos que no pasarán desapercibidos. Son muchas las influencers que han caído en esta falda maxi de estilo cargo, como ha sido el caso de Alba Díaz, quien se ha hecho con una falda maxi cargo en color negro, creando un look 'total black' para una tarde tranquila de paseo.

Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, es toda una referente para muchas chicas jóvenes amantes de la moda que buscan en ella inspiración a la hora de crear sus propios looks a partir de las prendas que tienen en su armario. Ella se adelanta a las tendencias, haciéndose con prendas que prometen convertirse en virales, como por ejemplo este vestido mini 'cut out' de Zara que arrasó en redes sociales y que fueron muchas las que se hicieron con él tras vérselo a ella. Para el día de ayer, Alba Díaz optó por el clásico y versátil look 'total black' compuesto por un crop top, una chaqueta de corte oversize mini y, como joya de la corona, ha combinado el look con una falda maxi cargo y unas zapatillas blancas y negras, un look muy casual y propio del street style más urbano.

Falda cargo negra, de Mango (35,99 €)

Se trata de un look de lo más en tendencia, ya que las faldas cargo son un must en nuestro armario y favorece a todo tipo de cuerpos, así que hazte con una del color que prefieras para ir a la moda este verano.