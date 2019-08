Alba Díaz se va de concierto con esta chaqueta de lo más sexy de Zara

Alba Díaz está disfrutando del verano con el que todas soñamos. La hija de Vicky Martín Berrocal lleva varias semanas de vacaciones en Portugal y ahora en Marbella. ¿Lo mejor de sus vacaciones? Que no nos para de dejar la inspiración perfecta para nuestros looks de verano y encima low cos t de Zara . Desde un vestido naranja para ir al chiringuito, a una minifalda de lentejuelas o un conjunto de flores. ¡Y cómo no! Los vaqueros 'slouchy' de Zara que están arrasando desde que los sacó Alexandra Pererira.

En esta ocasión, Alba Díaz había quedado con su pandilla de amigos de Marbella y familia para ir a ver el concierto que Anuel, en el Parque Comercial de La Cañada en Marbella. Para la cita, Alba Díaz volvió a recurrir a Zara para crear su look y no podemos estarle más agradecidas. Nos ha descubierto esta chaqueta de lunares de hilo metalizado súper sexy por sus transparencias y con volantes en las mangas. ¿Lo mejor? Que Alba lo ha lucido con un sujetador negro debajo, unos pantalones negros y unas converse plateadas. ¡El look perfecto para una noche de concierto en agosto!