Alez: "No todo es la fama y perseguir tu sueño, este 2024 ha sido una gran montaña rusa"

Álex Márquez (24 de noviembre de 1998), o mejor dicho Alez. Porque sí, de ese cantante cordobés que conocimos en 'Operación Triunfo 2023', poco queda. Bueno en verdad, todo, pero evolucionado. Después de un 2024 de locura, en el que ha vivido en su propia montaña rusa, Alez llega con su primer EP 'Vibra', donde nos presenta un sonido totalmente diferente al que le descubrimos en la academia. Se ha sentido incomprendido, ha vivido la ansiedad por la presión de triunfar, y cumplir expectativas a mucha velocidad. Demasiada. Por no hablar del precio de saltar a la fama de un día para otro. Pero aunque con nombre artístico diferente, sigue siendo el mismo chico de sonrisa y energía contagiosa, que atrapa con su voz y dulzura. Porque su personalidad sigue intacta, y él tiene estrella.

Este nuevo capítulo es un reflejo de la evolución musical de Alez que ofrece un sonido fresco y auténtico, resultado de sus letras directas con ritmos cautivadores. Un claro ejemplo de ello son “Me puse a elevar” y “Mentalfísica”, primeros singles adelanto de este nuevo proyecto que han calado profundamente en sus seguidores y crítica. El repertorio de 'Vibra', lo completan 'Luces de la Alhambra', la canción de amor perfecta que traspasa más allá de la música. Todo ello en su montaña rusa más vital, y personal, como colofón a este año de locos. ¡No te pierdas la entrevista de LA RAZÓN con Alez!

¿Qué tal? ¿Cómo llega mentalmente a esta locura de año que han vivido?

Sí que ha sido una locura, sí. Pues la verdad es que se llega con ciertos traspiés. Son muchas cosas que gestionar, mucha falta de tiempo para uno mismo, la ansiedad toca a la puerta de vez en cuando, y me deja un poco fuera de juego.

Además, por si fuera poca presión, ha dicho, como colofón final para este año de locos, saco mi primer EP 'Vibra'. ¡Va fuerte!

(Risas) Correcto, Gemma, tu lo has dicho. Quería que fuera el colofón de este año de locos, de locura máxima. Sentía que tenía que ser este año, y no el siguiente, porque 2024 ha marcado un antes y un después en mi vida, y como Alez.

Por ahí le quería preguntar, porque la última vez que charlamos en un photocall, aún eras Álex Márquez. ¿Por qué esta decisión de cambiar el nombre artístico? Entiendo que es una forma de cerrar la etapa de 'Operación Triunfo', y presentarnos tu proyecto musical.

Exacto, tu misma lo has dicho. Yo intento diferenciar esa parte, la de 'OT', y la que yo quiero mostrar el público. Además, ahí estaba mi primo el motorista que me daba algunos problemas (risas). Pero yo encantado porque ya llevaba tiempo queriendo cambiar mi nombre artístico, ha venido rodado, y lo agradezco porque la gente lo ha recibido muy bien. Y fue una propuesta de un amigo.

Diferenciarte de ese Álex Márquez que todos conocimos en el reality, y yo personalmente que le seguí muy de cerca en el concurso, nunca imaginé que su estilo musical sería el de este primer EP 'Vibra'.

Justamente lo explicas. La versión del Alez, no es la que se vio dentro del programa, y me persigue aún un poco todavía. Estoy muy contento porque la gente se ha dado cuenta de lo que puedo hacer, la gente me ha dicho que esta versión le gusta mucho más, y eso no me puede hacer más feliz, porque lo han recibido con los brazos abiertos. Le están dando una acogida a 'Vibra' que ni en mis mejores sueños, y más siendo un sonido nuevo para ambos.

¿Tuvo miedo de ese cambio?

¿Hablando claro? Estaba acojonado perdido, literalmente Gemma. Era algo que no sabía como iba a funcionar. La gente me escribía por redes pensando que iba a ser más pop/rock, una onda Dani Fernández o Álvaro de Luna, y claro yo lo expliqué muchas veces dentro y fuera de la academia, pero la gente no me comprendía. Y al final poderlo mostrar de verdad con mi música, y que me sigan apoyando, es un sueño hecho realidad.

Podemos decir que que ya no tiene ese miedo, entonces.

(Risas) Ahora te puedo decir que ya no estoy acojonado, que duermo tranquilo.

En la portada 'Vibra' vemos ese dibujo de la montaña rusa, que también se transmite a través de las letras y los sonidos, entiendo, que es también el reflejo de este 2024 para Álex Márquez y Alez.

Justo, claro. Yo quería que el público entendiera lo que está siendo este año de montaña rusa para nosotros. Al final ellos nos en redes, en conciertos, en eventos, y nos ven bien. Pero hay que dejar claro que no siempre estamos bien, que no todo es color de rosa, no es toda la fama, el cantar y el perseguir el sueño. Somos personas, tenemos sentimientos, y esa montaña rusa lo define muy bien.

¿Ya ha conseguido acostumbrarse a esa fama? Al final habéis sido la edición del reality con más poder de redes sociales, con Tiktok, y cada día se inventan algo nuevo de sus vidas, como me decía Lucas hace unos meses en una entrevista.

Si te digo que es una de las mejores cosas que he podido gestionar, la verdad. Como dice Lucas es un constante inventarse cosas de nuestra vida privada, o que nos siguen por la calle, pero al final gracias a ellos tenemos este trabajo. Son los que nos dan de comer ahora y en un futuro, sin ellos no somos nada. Si me paran en la calle lo mínimo que puedo hacer es darles un abrazo o hacerme una foto, se agradece el apoyo.

Al final el hándicap también es ese, que están siendo la edición más cercana con los fans, y eso también es difícil de gestionar.

Hemos entrado en sus casas sin pedir permiso, nos han visto desayunar... Antes me han preguntado si no me daba vergüenza que me vieran en la calle de cualquier manera, y yo le he dicho, si me han visto hasta en calzoncillos en la academia, ya nada me da vergüenza (risas).

'El incomprendido', le quería preguntar por esta canción, pero por lo que me ha dicho al principio de nuestra charla, entiendo que es como se sintió dentro de la academia.

Me sentí antes, durante, y después, y poder plasmarlo en una canción con la crudeza de los sentimientos, pero con respeto, ha sido muy importante para mí. Pero es verdad que detrás de esa canción hay mucha historia, mucha ansiedad. Y todos nos hemos sentidos alguna vez incomprendidos, ya sea por la familia, por la sociedad o en el trabajo.

No sé si fue más a nivel personal o profesional, esa incomprensión que vivió dentro de la academia.

En ambos, al principio me sentía incomprendido al ver que no avanzaba como al resto de mis compañeros que le ponían retos. Costaba mucho tirar para adelanta con la misma fuerza, y cada semana nominado. La última semana, me quería ir a casa. Nominado todas las semanas, todo lo que me ponen es lineal, me sentía incomprendido. No solo era lo que estaba haciendo, y eso es lo que he querido mostrar en 'Vibra', todos los estilos diferentes que quiero ser.

Ya para ir terminando, ¿un balance de 2024?

Un año de aprendizaje muy rápido, de escuchar y de escucharme. Y sobre todo, de entender conceptos que antes no entendía, a nivel personal, industria. Todo lo que conlleva este trabajo.

¿Un deseo para 2025?

Que la música siga sonando tan verdaderamente honesta y que la gente pueda conectar. La vida es una montaña rusa, y por más vueltas que de, volvemos al mismo sitio. También se necesita parar, saber quienes somos y ha donde queremos ir. Le pido más música, conciertos, discos, y si estamos nominados a algún premio, mejor (risas).