Juanjo Bona: "Acabar la gira de 'OT' deja un vacío importante, no sé cuándo volveremos a estar todos juntos"

Un concurso de televisión de puede cambiar la vida más de lo que te podías imaginar, y si no que se lo digan a Juanjo Bona tras su paso por 'Operación Triunfo 2023'. Un reality musical que no solo le ha servido para abrirse en lo personal, y aceptar sus sentimientos, si no también para darse cuenta que no hace falta olvidarse de sus raíces, y del folclore que lleva en las venas, para ser más comercial. Porque al final, en la sociedad en la que vivimos, el gran triunfo es ser uno mismo y diferenciarse del resto. Y él lo está sabiendo hacer.

Para conocer sus orígenes tenemos que remontarnos al 10 de noviembre de 2003, día en el que nació en la localidad zaragozana de Magallón. Y aunque hace tiempo que Juanjo se mudó a Madrid, su forma de ver el mundo sigue siendo la que trae de casa, porque “uno puede salir del pueblo pero el pueblo no puede salir de uno”. Tras una semanas de emociones máximas cumpliendo su sueño de cantar con su ídolo David Bisbal, de dar el pregón del Orgullo en Madrid y de poner fin a la Gira de 'OT', llega su nuevo single 'Mis Tías' que es toda una reivindicación de lo que quiere que sea su carrera. Esto es Juanjo Bona.

La historia detrás de esta canción también está estrechamente ligada con la vida de Juanjo: cuando habla de “mis tías” y menciona a Luisa, Paqui, Macu... nos habla de las trabajadoras del Colegio Mayor con las que convivió, y que no solo lo acompañaron a él y a otros muchos estudiantes en el día a día, sino que para él son también todo un referente de vida, lo más cercano a una familia que tuvo en sus primeros años en Madrid. ¡No te pierdas la entrevista de LIFESTYLE DE LA RAZÓN con Juanjo Bona!

¿Cómo se encuentra Juanjo? Porque vaya semanas de emociones fuertes que está viviendo... Cantar con su ídolo David Bisbal, el pregón del Orgullo en Madrid, el final de gira de 'Operación Triunfo', y ahora el estreno de su nuevo single, 'Mis tías'. ¿Cómo se gestiona todo eso?

Está siendo todo muy fuerte, es complicado de gestionar. Estoy muy bien, muy feliz, muy contento pero muy cansado. Pero bueno, ahora es el momento de aprovechar, ya llegará agoto y septiembre para descansar. Ahora que se ha acabado la gira de 'OT' siento un vacío que me tiene realmente preocupado. Porque o quedamos todos un día para vernos, o no se cuando volveremos a estar juntos. Entonces, es muy fuerte, pero hay que pensar que se cierra una etapa para que se abra otra, y ya está. Lloré sobre todo al principio del concierto, empezar fue duro, pero el final fue más feliz. Está siendo muy difícil de asimilar todo lo que estamos viviendo, pero si algo nos mantiene con los pies en el suelo es agarrarnos a nuestra gente, para no perderlos.

Chiara nos decía hace unos días, que al subirse a dar el pregón del Orgullo en Madrid es cuando asimiló la importancia de todo lo que estaban viviendo.

Totalmente, ahí nos dimos cuenta de que habíamos sido referentes. O cuando vienen niños pequeños, ahí me doy cuenta de cómo he podido ayudar sin ser consciente. Es un premio que niños tan pequeños vayan a crecer viendo una relación real como la nuestra en la televisión, y que eso sea normal y natural. Nosotros no hemos tenido esa suerte.

¿Y cantar con David Bisbal? Porque era su ídolo desde pequeño...

Fue un sueño cumplido, y agradecido totalmente que me dejará hacerlo, porque yo llevo cantando sus canciones desde niño y fue increíble. Además, me quedo con los consejos que me dio, y lo dulce y cercano que fue.

¿Qué consejos le dio Bisbal?

Me hablo de su gira de 'OT, que él la disfrutó más que el programa. Me dijo que lo que me quedara de gira que lo aprovechase, porque es algo que él se queda de lo que fue la experiencia de 'Operación Triunfo'. Eso me marco. Me habló también de la industria, de cómo gestionar todo lo que te viene a nivel profesional, financiero... Lo que no conocemos. Y también me dijo algo que yo llevo muy dentro, y de lo que va 'Mis tías', que es conocer y valorar a la gente que trabaja contigo, haciendo un trabajo que a lo mejor no sé ve tanto, pero se los tiene que cuidar mucho. Lo vi muy trabajador, muy actual y con la cabeza muy bien amueblada. Una persona normal que te puedes encontrar en la calle en cualquier otra profesión.

¿Y se acuerda de todo de aquella noche? ¿O se le ha borrado de la emoción?

Me acuerdo del previo, del momento escenario no tanto...

Bueno, como la actuación la tiene grabada y la puede volver a ver, no hay problema.

Bueno, es que la he visto ya mil veces, la tengo en bucle (risas). Tengo hasta colgada la acreditación.

Decía que David Bisbal le había dicho que no se olvidara de su gente, de su entorno y de sus raíces. Al final de eso va su nuevo single, 'Mis Tías' que acaba de estrenar hoy. Un agradecimiento a las trabajadoras de su Colegio Mayor. Que tengo que decirle que me ha parecido una canción melancólica a la vez que feliz, se te cae la lagrimilla a la vez que te hace sonreír. Es maravilloso, y diferente.

Totalmente, no la has podido definir mejor. Salió después de llevar un tiempo queriendo añadir el folclore, el costumbrismo y mis vivencias a mi música. Eso fue un paso importante para mí, aceptarme a mi mismo poder incluir este sonido a mi mismo, porque era yo el que me estaba poniendo la barrera para no hacerlo. Es un camino arriesgado, pero es lo que tengo que hacer, porque es lo que más me representa. 'Mis tías' salió en un principio como para jugar, una canción para mí y para ellas, sin ninguna otra pretensión... No pensé que podía conectar con otras personas, pero luego gustó muchísimo. Estoy muy orgulloso.

¿Cómo reaccionaron las trabajadoras de su Colegio Mayor al escucharla?

Ellas llorando, muy felices y emocionadas. Y muy dispuestas a hacer el videoclip y la portada, porque yo lo quería hacer allí y con ellas. Me remonto a mis raíces, a mi identidad, a lo que soy yo y espero nunca perder. La gente que me ha criado y me ha visto crecer. Y a la Jota Aragonesa que es lo mío, lo que siempre he defendido y lo que me va a hacer único.

¿No le han puesto impedimentos desde la discográfica por apostar por un sonido tan diferente?

Nada, todo lo contrario. Era yo el que me ponía trabas e impedimentos, ellos son los que me han animado a aceptar que tengo el folclore en vena y debía apostar por ello. A mi la cabeza me decía que tenía que tirar por lo comercial, que era el camino más fácil, pero desde la discográfica me han animado a ello. Y ahí me di cuenta que es lo que me va a hacer único.

Un tema que a mucha gente le recuerda a Amaia Romero, y le escuché que estaba encantado con la comparación.

¡Por supuesto! Es verdad que me lo han dicho bastante, porque por suerte Amaia también tocó la Jota Aragonesa de la misma forma, y para mí es un orgullo que me asemejen a ella, o digan que es mi referencia o inspiración. Evidentemente lo es junto a mucho más gente, la admiro y ojalá pueda seguir sus pasos.

No dudamos que así será. Y después de la promoción de 'Mis Tías', ¿va a parar ya en agosto por vacaciones? Porque vaya añito llevan, se han ganado un buen descanso.

En agosto no creo que pare, pero en septiembre sí que ya tengo unas vacaciones tranquilamente...

¡No diga donde que no le van a dejar desconectar!

(Risas) Pues te lo iba a soltar ya... Pero en agosto todavía me queda seguir creando, porque estamos en pleno proceso de hacer más canciones para el disco que saldrá el año que viene.

Entonces nada de EP, va directamente a por el disco, entiendo que primer trimestre del 2025 ponemos la fecha.

Exacto, totalmente y luego una gira que espero que vaya muy bien. 'Mis tías' fue como la sexta o la séptima canción que salía para el disco, dentro de este camino tirando por la raíz. Creo que estoy en el camino correcto y juntándome con gente muy guay que me está entiendo muy bien el concepto que quiero. Todo va a tener más o menos toque folclórico pero con diferentes estilo.

Su pueblo, su Zaragoza y sus raíces. Porque al final en España estamos mal acostumbrados a qué solo asociamos muchas veces el folclore a Andalucía, y perdemos todo lo que tenemos en un país tan diverso y con tanta cultura.

Totalmente, 100%. Es así, apoyo el flamenco totalmente, pero tenemos que reivindicar todo el folclore de España y reivindicarlo. Yo en lo que pueda voy a acercar la Jota Aragonesa a la gente joven, y les pido que le den una oportunidad. Ya es una cosa de educación y de cultura, de aprender de dónde venimos y de abrir la mente.

Y usted acabó de abrirse gracias también a 'OT'.

'Operación Triunfo' me ha abierto un montón a nivel personal, a nivel vital, para conocerme a mi mismo, madurar... Pero si algo no he perdido y traigo de antes son mis valores y mi educación.

Pasados ya los meses, ¿qué le diría al Juanjo que cruzó la pasarela por primera vez?

Le diría que se calmara, porque entré muy activo. Que no dude de lo que trae de antes, porque a mí me costó entender que tenía que hacer lo mío, y que uno no es más comercial por hacer pop.