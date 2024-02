Álex Márquez 'Operación Triunfo 2023': "En 'OT' nos tratamos como familia"

Álex Márquez es el joven de 25 años que tras pasar por 'Operación Triunfo' está dispuesto a luchar en el mundo de la música para lograr el hueco que se merece. El cordobés fue expulsado del talent show de Amazon Prime Video en la quinta gala y viene pisando fuerte con su primer single 'El Modo'

¿Cómo ha gestionado todo OT?

Sigo en una nube. El antes y el después es increíble. He pasado de estar trabajando en mi casa y de repente llegar a un sitio sin conocer a nadie, a pesar de que nos conocieramos de los castings, pero es como un shock fuerte. Es todo muy raro todavía no me he sentado a asimilarlo.

Chenoa presenta 'Operación Triunfo 2023' D.Z. / Europa Press

¿Cómo es la relación que mantiene con los 16, realmente?, ¿y con Noemí?

Estando en la academia te cuidan increíble. pero es verdad que fuera hemos creado un grupo muy guay tratándonos como familia y cuidándonos entre nosotros. Somos familia. En cuanto a Noemí Galera, es la madre que te hace falta. Pasaba algo y ella estaba ahí, cualquier cosa que necesitaras, ella estaba ahí; el poder conversar con ella sabiendo que no te va a juzgar, como te escucha, es la mami y no quiero perder el contacto con ella.

¿Se imaginaba esta gran acogida por parte del público?

Para nada. Estábamos cagados por que el formato, a pesar de seguir la misma línea, es novedoso y encima en Amazon Prime y que no sabes como van a ir las cosas pues la verdad es que yo creo que Prime ha hecho una edición y un formato muy guay y se está viendo. Tienes que fijarte en las reproducciones que tiene como en la firma de discos y como lo mueven en tik tok.

¿Cuál es la actuación de todas las galas con la que más se ha sentido orgulloso?

‘La Ladrona’ de Mortat, estaba nominado con Omar. Es la que más presión sentí porque encima estaba nominado con Omar y Morat estaban en plató. Fue una actuación que disfruté.

¿Cómo ha gestionado los comentarios negativos de redes sociales?

No me he parado a leer mucho. Todo lo que leo es bueno. La verdad que la gente te da un cariño, un apoyo y una energía superguay pero no me paro a ver los comentarios malos a pesar de que alguno siempre sale. Es algo que llevo bastante bien y que no me afecta emocionalmente. Los cien comentarios buenos que puede haber pesan más que uno malo.

¿Está preparado para el fracaso?

Hombre, nosotros salimos con ilusión y ganas de trabajar y lo más importante, disfrutar que nos hemos enterado que vamos a cantar en un Palau Sant Jordi y en un Wizink Center. Todavía no lo he encajado pero a pesar de ello yo voy a seguir luchando por esta profesión aunque no llene estadios pero salas de conciertos, teatros… Pero sí y no estoy preparado para el fracaso porque no sabes cuando ni como.

Si no encajase cien por cien en la música, ¿tiene pensado dedicarse a otra rama del arte?

El mundo del modelaje pero especialmente el de la interpretación es algo que me ha enseñado a transmitir y me gusta.

¿Le molesta la etiqueta de “triunfito”?

A mi para nada, ¿cuánta gente puede decir que es triunfito?, a mi me encanta. Nací en una academia y moriré en una academia, como aquel que dice.

Omar es el segundo expulsado de 'Operación Triunfo 2023' Prime Video

¿Cree que habrá más ediciones en Amazon Prime?, Y de todas las ediciones, ¿piensa que es esta la que más talento tienen sus concursantes?

EL año que viene no sé pero dentro de dos, si. Además se me haría hiper raro pero porque para mi, ‘OT’, como dijo Samantha, es mi casa. Hombre la edición de Samantha, 2020, tenían mucho talento pero en esta edición veo que los 16 encajamos en cualquier rama artística. Tenemos de todo, personas que pueden dedicarse a ser presentador de televisión, actor o actriz, al teatro musical, a la música, al modelaje. Los 16 encajan en todos lados.

Buika ha sido un gran descubrimiento, ¿Cómo habéis vivido sus valoraciones?

Hay mucha gente que la tacha pero a mi me gusta mucho los consejos que da Concha Buika. Es una tía que tiene carrera, tiene consejos para rato. Ya la seguía de antes y es verdad que me gusta mucho su manera de hablar, de comunicar y es cierto que cuando te habla profundo me flipa.

¿Qué nos viene a decir ‘El Modo’?, ¿Es de echar de menos o disculpa?

Tiene de todo. Es el modo de encontrar la solución, darle la vuelta al problema y poder decirle a la otra persona que aunque esté el día gris, para mí sigue saliendo el sol y te sigo echando de menos. Ambas, habla de que la cagué, aun te sigo queriendo, te echo de menos.

¿Le ha costado mucho componer?

No porque tengo un productor increíble, Chechu, y trabajar con él es espectacular y he tenido mucha suerte de poder trabajar con una persona que ha trabajado con Chanel, Xavibo, Cristian Nodal, Dani Sabater; encima se ha llevado este año un grammy y estoy en muy contento. Pero me llevó dos semanas la verdad. Dos sesiones de cuatro o cinco horas. Chechu me hizo la propuesta y le dije que adelante. Fueron una hora en la academia y cuatro o cinco de estudio.

¿Tiene más canciones guardadas bajo la manga?

Sí, en la Academia compuse unas cuantas llamadas ‘Te extraño’, ‘Devorarte’ y ‘Creer’. Todas muy diferentes y de estilos distintos, desde reggaeton hasta festivalero.

¿Se ve participando en un festival?

Me encantaría. Es algo que me flipa. Saltar con la gente y encima compartir un espacio con gente que admiras desde hace muchos años.

¿Sería participante del BenidormFest?

Si y no me veo. Me gustaría vivir la experiencia y me encanta Eurovisión y de todos los que participan pero no es un formato que no veo para mí. Me veo más concentrado en llenar un estadio o una sala.