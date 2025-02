O los amas, o los odias: los zapatos de estampado de vaca de Zara que Rocío Osorno ya luce con jeans

No hay termino medio para este tipo de estampado. O lo amas, o lo odias, y Rocío Osorno lo ama como nos ha demostrado con este look casual de nueva colección de Zara. Hablamos del estampado de vaca que viene para substituir al leopardo en este inicio de febrero. Este viene pisando fuerte para hacerle competencia al que todos tenemos en el armario. A pesar de que el leopardo no tiene visos de irse, el estampado de vaca es una muy buena opción que nos ofrecerá un toque fresco y distinto a nuestros looks invernales como ha demostrado la influencer sevillana con este estilismo con camisa y zapatos de Zara.

El estampado de vaca comenzó a hacer su aparición de una manera más notable a partir de los años 90, cuando el estilo grunge y las mezclas atrevidas empezaron a cobrar vida, pero siempre en segundo plano en comparación con otros estampados. Ahora, unos cuantos años más tarde, regresa para quedarse un tiempo. Y a nosotras ya nos ha conquistado con este estilismo que se ha marcado para empezar la semana Rocío Osorno con prendas de Zara. Una camisa satinada con este estampado de vaca, a juego con los zapatos destalonados que ha combinado con unos jeans anchos muy en tendencia también este invierno 2025. Pero volviendo al estampado de vaca que va a substituir al leopardo, y visto ya en celebrities como Kendall Jenner y Dua Lipa y marca como Zara y Mango. Y pisando fuerte llega de la mano de nuestros zapatos favoritos.

Destalonado tacón piel con pelo de Zara (49,95 euros)

Zapatos vacas. Zara

Se trata de este zapato tipo destalonado en piel con pelo con estampado animal y tacón kitten de nueva colección de Zara con cierre mediante tira con hebilla a la pulsera del tobillo. Además de acabado en punta, y una altura del tacón muy cómoda con tan solo 5,5 centímetros.