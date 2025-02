Rocío Osorno nos transporta a la adolescencia con la bomber estilo ‘college’ de Zara que le vamos a copiar antes de que se agote

Empezamos nuevo mes y Rocío Osorno sigue haciendo de las suyas en materia de estilo. La influencer ha compartido en sus stories de Instagram un look que no ha tardado en ser objeto de deseo de sus casi dos millones de seguidores. La prenda en cuestión es una chaqueta tipo bomber de estilo 'college' o lo que viene a ser lo mismo esa chaqueta que no nos quitábamos de adolescentes. La primavera está al caer, o eso nos gusta pensar a nosotras, una chica puede soñar, ¿no?, y ¿qué es un buen fondo de armario de entretiempo sin una chaqueta bomber? Pues bien, con el invierno repartiendo sus últimos coletazos parece que Rocío Osorno ha encontrado en la nueva colección de Zara esa prenda de abrigo ligera que nos pondremos en bucle durante los próximos meses.

De rayas diplomáticas, con un aire preppy y ese inconfundible logo en el pecho que evoca los uniformes colegiales, esta bomber se inscribe con matrícula de honor en la tendencia 'collegecore' que vuelve con fuerza este año. No es casualidad. Firmas como Tommy Hilfiger la elevaron en sus colecciones de 2024 y, ahora, con la confirmación de Rocío Osorno, no tenemos dudas de que será una tendencia clave para la primavera 2025. El auge del varsity style no es nuevo, pero cada temporada encuentra la manera de reinventarse. En los últimos años, esta estética ha pasado de ser un guiño nostálgico a convertirse en un fenómeno global, presente en las pasarelas internacionales de la mano de firmas como Ralph Lauren, Gucci o Louis Vuitton. Diseñadores y estilistas han apostado por piezas inspiradas en los uniformes universitarios, desde chaquetas bomber hasta faldas plisadas y calcetines altos, consolidándose como un código de estilo que trasciende generaciones. Ya sea con faldas de tablas, mocasines chunky o sudaderas con emblemas universitarios, este código estético nos transporta a películas icónicas de los 2000 como 'High School Musical' y al glamur effortless de las jóvenes neoyorquinas o lo que viene a ser, Serena Van der Woodsen en sus años en 'Constance'.

Bomber rayas Yale, de Zara (59,95 euros)

Chaqueta estilo bomber en color azul marino y rayas blancas, detalle de puños elásticos, capucha con cremallera y bordado con el nombre de la universidad americana 'Yale'. Que ya nos vemos combinando con jeans y zapatillas, con un vestido mini o incluso con pantalones de traje para ir a la 'ofi', esta bomber es de esas prendas que multiplican opciones en cualquier armario.

Rocío Osorno con bomber estilo 'college' de Zara. @rocioosorno

Rocío Osorno lo tiene claro y nosotras también, si hay una chaqueta que merece el título de básico de primavera, es esta. Y si no la fichas ya, puede que cuando vayas a por ella, ya sea demasiado tarde, cosas del 'efecto Rocío Osorno'.