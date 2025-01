La mini falda de lentejuelas de Amelia Bono se lleva en un look de dia en invierno con jersey y botas altas

Amelia Bono ha empezado el año con un lookazo de esos que es toda la inspiración que pedimos a este inicio de enero 2025. Porque si terminó 2024 con una falda satinada roja, el año lo ha arrancado con esta maravillosa mini falda de lentejuelas de estilo pareo de la firma Bash, que ha combinado en un look de día con jersey gordito y botas altas. Amelia Bono no para de crearnos nuevas necesidades y esta vez lo ha vuelto a hacer, pero justificadamente. Cuando pensábamos que las prendas de brilli brilli solamente estaban hechas para la noche, la celebridad nos ha mostrado un estilismo de día con una falda de brillos de ensueño.

Después de ver la falda de lentejuelas que lució hace pocos días Vicky Martín Berrocal, no tenemos ninguna duda de que también se acercará a esta tienda de marca española a agotar la falda de brillos. Amelia Bono nos ha hecho un (gran) favor en mostrarnos este outfit para inspirarnos en el nuestro para el día de Reyes en familia. Y la funcionalidad de esta falda de brillos no se limita a estas fechas, sino que una vez la tengas, empezará a formar parte de tu repertorio de fondo de armario diurno y nocturno. Además, existen muchas fórmulas para lucirla: con sudaderas y tus zapatillas favoritas de la temporada, americanas y camisetas básicas o chaquetas de cuero y biker boots. Ella lo ha hecho con un jersey gordito y bota saltas, dejando claro que es una prenda ideal para los looks de día en invierno.

Ameli Bono. Instagram

Minifalda de lentejuelas de Ba&sh (165 euros)

Un estilismo de Amelia Bono que nosotras tenemos claro que le vamos a copiar este lunes 6 de enero para comernos el roscón en familia.