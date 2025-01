Amelia Bono se ha ido a la nieve en familia con el look après-ski más glamuroso (y calentito)

Mientras nosotras estamos totalmente en enfocadas en nuestros looks de vuelta al trabajo y a la rutina, Amelia Bono está disfrutando de unos días eb familia en la nieve. O lo que es lo mismo, con los looks de ski y après-ski más glamurosos. Porque si los abrigos de pelo son máxima tendencia, esta cazadora es la favorita del invierno de la hija de José Bono y se la ha llevado a la nieve con vaqueros, zapatillas New Balance y sombrero cowboy, al más puro estilo Jennifer Lopez.

De hecho, aunque el término après-ski es una palabra francesa (que se traduce literalmente como "después de esquiar") y que se popularizó en los Alpes durante el auge del esquí en la década de los 50 y 60, su uso actual corresponde más bien a un amplio espectro que engloba actividades para después (y todo lo que no es) esquiar. Y eso es lo que resume este look de Amelia Bono. Te guste o no, los abrigos de pelo son los más llevados durante este invierno 2024/25. Son calentitos, sientan bien, son cómodos... ¿Qué más podemos pedir? Su versatilidad es la razón por la que en estos momentos todas deseamos llenar nuestro fondo de armario con distintos modelos, patrones, colores o estampados de abrigos de pelo. Asimismo, se llevan de todos los cortes, pero los que están triunfando, claramente son los abrigos de pelo cortos que llegan a la altura de las caderas.Y esta cazadora de piel con pelo de Amelia Bono es una mezcla de lo más cañera y original. Y ellas nos acaba de chivar que es de una tienda de Madrid.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Porque no necesitas mucho más para un estilismo en la nieve perfecto como este de Amelia Bono. La era country ha comenzado definitivamente para Beyoncé. La que es comprendida como la auténtica diva tejana lanzó ayer su octavo álbum, Cowboy Carter, en todo este 2024 que vamos a terminar. Si todavía no has desempolvado ese sombrero de ala ancha que está escondido en lo más hondo del armario, la intérprete de Texas Hold ‘Em te invita a hacerlo animándote a que construyas con él una de las configuraciones que mejor acogerán esta primavera las amantes de los estilismos inspirados en el lejano Oeste. Y Amelia nos ha dejado claro como lucirlo hasta en la nieve.