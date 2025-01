Si te vas a la nieve esta semana vas a querer copiarle a Amelia Bono el mono rojo de Oysho que más estiliza

Amelia Bono ya está de vuelta en Madrid pero nos sigue dejando inspiración con sus looks de nieve en Baqueira. O lo que es lo mismo, con los looks de ski y après-ski más glamurosos. Porque si los abrigos de pelo son máxima tendencia, esta cazadora es la favorita del invierno de la hija de José Bono y se la ha llevado a la nieve con vaqueros, zapatillas New Balance y sombrero cowboy, al más puro estilo Jennifer Lopez. Y ahora lo ha hecho con el mono rojo de Oysho que más estiliza.

¿Quién dijo que un mono de ski no podía hacer tipazo? Pues vas a cambiar de opinión cuando veas a Amelia Bono con este modelo de nueva colección de Oysho. En los mejores looks de esquí y après ski de grandes iconos de estilo como Grace Kelly, Lady Di, Carolina de Mónaco o Jackie Kennedy están las claves de todas las prendas y accesorios necesarias para hacer frente al frío con estilo. Y los looks de Amelia en la última semana en Baquiera nos ha trasladado totalmente a aquella época. Al mismo tiempo que llega el frío, se abre la temporada de esquí y otros deportes como snowboard o alpinismo y, por supuesto, los momentos de après ski. Todo este universo de deportes y experiencias viene de la mano con ropa técnica imprescindible para hacer frente al frío.

Mono ajustado SKI resistente al agua de Oysho (159 euros)

Una prenda de ski que definen así en la web de Oysho: "Mono ajustado con capucha extraíble. Con reflector RECCO® que permite a los profesionales de rescate equipados con detectores encontrarle en caso de accidente de avalancha o en caso de pérdida en una zona remota. Manga larga con cremallera frontal y cinturón. Con capucha y pelo sintético extraíbles. Bolsillos laterales, bolsillo en la manga para forfait y bolsillo interior para guardar el móvil. Bajo reforzado con forro que evita la entrada de nieve de cierre de cremallera".