Amelia Bono empieza las vacaciones de madre con el vestido lencero que todas necesitamos en verano

"Niños depositados en campamentos, madre un poquito feliz", dice Amelia Bono en su cuenta de Instagram con este Stories, porque ahora sí que empiezan sus vacaciones de madre. Y eso solo puede querer decir que ahora nos va a compartir muchos más estilismos de los que tanto nos inspiran, porque va a tener todo el tiempo libre que le falta en el día a día. Por el momento, nos ha creado la necesidad de comprarnos este vestido de Zadig&Voltaire, que además, hemos encontrado rebajado. El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung y ahora también Amelia Bono con este diseño que hemos encontrado rebajado y que necesitamos en nuestra maleta de verano. Una de ellas sería el slip dress o vestido lencero.

El mismo no solo está siempre presente en las colecciones o en las firmas, sino que regresa cada cierto tiempo reconvertido en tendencia absoluta y, según todo apunta, no lo vamos a dejar de ver esta primavera/verano 2024. Emblema de la década de los 90, asociado irremediablemente a modelos como Kate Moss y prenda base de la estética minimalista, este cómodo y fresquito vestido, que destaca siempre por sus finos tirantes spaguetti, tejidos de carácter ultrafemenino como el satén o la seda y detalles de encajes en escote o bajo, y ahora es Amelia Bono la que lo luce con este estampado de flores en azul y blanco con encaje que no le puede favorecer más. Un diseño de Zadig&Voltaire que nosotras hemos encontrado rebajado.

Amelia Bono con vestido lencero. @ameliabono

Vestido Ristyl de mujer de color azul, de Zadig&Voltaire (rebajado a 295 euros)

Vestido lencero. Zadig&Voltaire

Uno de esos vestidos que combina con todo los zapatos más tendencia del verano, desde unas alpargatas de cuña, unas sandalias romanas o incluso unas con flor 3D. Lo que está claro es que Amelia Bono nos ha vuelto a crear una necesidad de moda.