Solo nos olvidamos de las rebajas por esta falda midi de vuelo de Massimo Dutti que acaba de estrenar Amelia Bono

Si tenemos que hablar de una prenda de vestir que nos ha proporcionado mucho juego en nuestro armario, esa es la falda plisada. Sin ninguna duda, nos ha solucionado todas nuestras dudas estilísticas de cada mañana para saber qué ponernos para ir a la oficina o salir de cita con nuestras mejores amigas. Uno de sus puntos a favor que debemos tener en cuenta (si es que todavía no te has hecho con ninguna) es que gracias a su caída y forma, sientan bien a todas las mujeres de todas las edades. Ya seas alta o bajita, las faldas plisadas son un imprescindible cada verano y Amelia Bono lo tiene claro. Pero, como las editoras de moda saben, las tendencias de verano 2024 están yendo más allá y nos están sorprendiendo con novedades de lo más estilosas.

Una de ellas son las faldas en todas sus versiones: desde con encajes y transparencias hasta con estampados florales (de la misma manera que está ocurriendo con los vestidos de flores que ya lleva la Infanta Elena). Esta vez, es esta falda plisada de Massimo Dutti, que no está de rebajas tal y como nos ha mostrado Amelia Bono. No obstante, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que será una de las alternativas más utilizadas por las mujeres de 20, 40 o 50 años. Amelia Bono ha conjuntado esta pieza en tendencia con un top negro y sandalias planas a tono con tachuelas. Un estilismo de esos perfectos de verano, hasta para los días más calurosos como el de hoy, con el que puedes ir hasta a la oficina.

Falda midi ramio plisada, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Falda plisada. Massimo Dutti

Y es que conocemos (y llevamos) las faldas plisadas desde siempre y es la típica prenda que podemos encontrar en el armario de nuestra madre y compartir con ella. Porque son clásicas, atemporales y versátiles para adaptarlas tanto en los looks más pijos como en los más effortless con zapatillas deportivas. Tanto en los desfiles de la reciente Semana de la Moda como en los estilismos de las invitadas, hemos comprobado que las faldas largas plisadas son un must have para este verano, así como lo ha demostrado Amelia Bono.