Amelia Bono vuelve a darnos una clase maestra de estilo con un rompedor look en el concierto de Manuel Carrasco en Madrid

Anoche, el Estadio Santiago Bernabéu se llenó de música y emociones con el esperado concierto de Manuel Carrasco, uno de los artistas más queridos del panorama musical español. Numerosas personalidades del entretenimiento y las redes sociales se dieron cita en un abarrotado Bernabéu que parece no tener descanso, entre ellas, Amelia Bono robó todas las miradas con un sofisticado y a la vez moderno lookazo.

No es la primera vez que vemos a la madrileña este verano disfrutar de la escena musical en la capital, y nos encanta ver como cada vez que crea un look de concierto mezcla elementos casuals con otros más glamourosos, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Su elección principal fue un crop top negro adornado con detalles brillantes que capturaban la luz de una manera espectacular. Este top no solo resaltaba su figura, sino que también añadía un toque de sofisticación a su outfit. Los detalles metálicos del top eran sin duda un guiño a las tendencias actuales, combinando perfectamente con la atmósfera vibrante del concierto.

Para complementar el top, Amelia eligió unos jeans de tiro alto con un diseño acampanado, una elección muy recurrente en los looks de diario de la influencer. Los jeans acampanados, que han regresado con fuerza en las últimas temporadas, no solo alargan visualmente las piernas, sino que también aportan un aire retro. Además, los bajos deshilachados de los jeans añadían un detalle interesante y ligeramente desenfadado, demostrando que Amelia sabe cómo jugar con los contrastes en su vestimenta.

Un aspecto notable de su look fue la combinación de las prendas con accesorios discretos pero efectivos. Amelia llevó unos pendientes con forma de gota, muy en tendencia en los últimos meses, que aportaban un toque de elegancia y complementaban los destellos de su top. Asimismo, una pulsera y un anillo sencillos completaron su conjunto, evitando que el look se viera sobrecargado y manteniendo una estética equilibrada y refinada.

En cuanto al maquillaje, Amelia, apostó por un acabado glowy, pero muy natural, que resaltaba su belleza sin restarle protagonismo al conjunto. Donde los ojos ligeramente ahumados y los labios en tonos nude fueron la elección perfecta para mantener el foco en su impresionante outfit sin perder un ápice de elegancia.

Amelia Bono en el concierto de Manuel Carrasco. Gtres

Amelia Bono demostró una vez más su impecable sentido de la moda en el concierto de su cantante favorito, Manuel Carrasco. Con su look cuidadosamente seleccionado y su presencia carismática, la influencer, como suele pasar en sus apariciones públicas, nos ofreció una lección de estilo para sus más de 500 mil seguidores en redes.