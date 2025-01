De Amelia Bono a María Pombo, los looks más glamurosos de las famosas para empezar 2025

¡Feliz 2025! Ahora sí que sí, ya hemos dejado atrás 2024, y tras analizar con vosotros todos los looks de las campanadas 2025, ahora toca compartir el de nuestras famosas e influencers favoritas. Porque mientras Cristina Pedroche lució un vestido creado con su leche materna, y Laura Escanes se vistió de novia con un diseño boho de Yolancris, nuestras famosas también sacaron sus mejores galas para celebrar Fin de Año en sus casas con sus familias, porque si hay algo claro, es que el rojo y el negro han sido los grandes protagonistas estilísticos de un nuevo 31 de diciembre.

Porque son muchas las famosas que ya nos han compartidos sus estilismos para terminar 2024 y empezar 2025, y entre ellas nuestras españolas mejor vestidas. De Amelia Bono o Ana Mena, todas ellas ya nos ha mostrado a través de sus cuentas de Instagram su estilismos. Vestidos, mucho brillo y siempre rodeados de su familia, que al final es lo importante. Porque al final todos estábamos pendientes del look de este año de Cristina Pedroche, pero eso no hizo que descuidáramos el nuestro. Porque para empezar este 2025 necesitamos la mejor inspiración para vestir, y ahí siempre están las españolas mejor vestidas para mostrarnos sus looks que luego les copiaremos durante los próximos meses. Por algo son las mujeres y las chicas mejor vestidas de España en esta Nochevieja.

María Pombo

María Pombo. @mariapombo

Ana Mena

Ana Mena. Instagram

Amelia Bono

Amelia Bono con las mujeres de su familia. @ameliabono

Alba Díaz

Alba Díaz. Instagram

Rocío Osorno

O lo que es lo mismo, los últimos y primeros looks del año que nos han dejado nuestras famosas y que nos sirven de inspiración para empezar este 2025 con la mejor moda.