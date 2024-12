En la maleta a Londres de Rocío Osorno no ha faltado el abrigo de pelo más calentito que es máxima tendencia

Estaba claro que en la maleta de viaje a Londres de Rocío Osorno no podía faltar el abrigo de pelo más tendencia de la temporada, y perfecto para sobrellevar las bajas temperaturas de Londres. Otra que ha aprovechado este puente de diciembre para hacer una escapadita ha sido Rocío Osorno, pero como ella misma decía hace unos días, no es un viaje cualquiera, es el primero en avión de sus hijos, lo que lo hace aún más especial, la sevillana se ha llevado a sus peques a Londres donde están disfrutando de luces y decoraciones navideñas y no tanto del frío de la capital inglesa. Como buena experta en tendencias, Rocío Osorno nos enamoró ayer con un conjunto de chaqueta y falda de Zara, y ahora lo ha hecho con este abrigo de pelo marrón que es máxima tendencia.

Si en otras ocasiones hemos visto cómo los colores neutros se imponían en los abrigos de pelo, del marrón al blanco y, cómo no, el negro, esta temporada 2023 contamos con una novedad: los colores intensos y los estampados hacen su aparición. Es el caso de Chloé, The Attico, Coach, Ferragamo o incluso de la colección p/v 24 de Louis Vuitton. Y claro, si las grandes firmas dictan sentencia, los buques del low cost se dan por aludidos y ya encontramos en las estanterías de Zara, Mango o H&M más de un abrigo de pelo, para poder copiar a Rocío Osorno en esta semana de frío invernal que tenemos en Madrid, pero ella desde Londres. Porque si algo no podía faltar en su maleta, era esta prenda de abrigo.

El look de Rocío Osorno. @rocioosorno

Su versatilidad es la razón por la que en estos momentos todas deseamos llenar nuestro fondo de armario con distintos modelos, patrones, colores o estampados de abrigos de pelo. Asimismo, se llevan de todos los cortes, pero los que están triunfando, claramente son los abrigos de pelo cortos que llegan a la altura de las caderas. Y este look de Rocío Osorno en Londres, nos lo demuestra.