Las sandalias negras, en todas sus versiones, serán el calzado que no te quitarás durante estos meses

Llega el verano, el buen tiempo y con la nueva estación son muchas nuestras marcas de moda ‘low cost’ favoritas que lanzan al mercado sus propuestas de ropa y accesorios para la temporada estival, sacando a relucir los tonos más coloridos, las prendas más fluidas y los accesorios más originales, como por ejemplo los sombreros, pues estos, además de resguardarnos de los rayos del sol, dan ese toque diferente al look, ya que esta época invita a arriesgar más, como por ejemplo los vestidos ‘cut out’, como este vestido ‘cut out’ blanco de Zara que lució Alba Díaz hace unos meses y que se ha convertido en un imprescindible para salidas con amigas, pues se trata de una prenda de lo más sexy y elegante. Además de la ropa, las nuevas tendencias llegan al calzado, y son muchas las sandalias minimalistas, sencillas y muy elegantes que podemos encontrar en las tiendas en las que habitualmente compramos, como por ejemplo las sandalias de tiras de estilo romanas, que se han convertido en un imprescindible en nuestro armario por su comodidad y sencillez, pues combina con todo tipo de prendas, desde las más casuales hasta las más elegantes, elevando así el look, como este look que llevó Sassa de Osma compuesto por un vestido largo fluido y de estampado floral con unas sandalias de tiras en negro, un look de lo más elegante y versátil que podemos usar para todo tipo de ocasiones, ya que las sandalias en tono negro van perfectas con todo tipo de estilismos.

Sin embargo, si tu estilo es un más sofisticado y prefieres calzar unas sandalias de tacón, no te preocupes porque son muchas las sandalias que existen en el mercado con un tacón medio -la medida más cómoda- que te resolverán cualquier look y que podrás llevar tanto para el día a día en la oficina como para eventos especiales, dando el toque final a tu look de invitada. Por ello, tras haber echado un vistazo a la web de nuestras tiendas ‘low cost’ favoritas, hemos detectado que las sandalias negras son un must en nuestro armario, como estas sandalias negras de Tamara Falcó que llevó junto con un ‘total look’ en beige, creando un look de lo más minimalista, elegante y muy sofisticado, así que te enseñamos cuáles son las sandalias negras que querrás tener para que puedas ir cómoda y en tendencia esta primavera y verano.

Sandalia plana piel pieza metalizada, de Massimo Dutti (79,95 €)

Sandalia plana piel Massimo Dutti

Sandalia tiras plataforma, de Mango (35,99 €)

Sandalia tira plataforma Mango

Sandalia plana piel cruzada, de Zara (25,95€)

Sandalia plana Zara

Sandalia tacón maxi flor, de Mango (49,99 €)

Sandalia tacón maxi flor Mango

Sandalia cangrejera piel hebilla de Massimo Dutti (99,95 €)

Sandalia cangrejera Massimo Dutti

Sandalia tacón piel hebilla, de Zara (49,95€)

Ssandalia tacón Zara

Estas son algunas de las sandalias en tono negro que puedes encontrar en tiendas, así que hazte con aquella que va más acorde a tus gustos y estilo para lucir perfecta esta primavera y verano