Los tops más icónicos y versátiles son los ‘tank tops’ y sabemos que te los llevarás en tu maleta de vacaciones

Con el verano a la vuelta de la esquina, las colecciones de primavera y verano de nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas más icónicas que nos han enamorado y que son muchas las que se han convertido en virales, y es que este verano promete ser la temporada del estilo casual a partir de prendas relajadas, sencillas y muy cómodas, como por ejemplo los pantalones anchos de lino, que, además de ser perfectos para el verano porque dejan transpirar el aire, si son pantalones de tiro bajo entraría en la tendencia más viral de este año 2023, la estética dosmilera. Aunque, sin duda, la prenda estrella de cada verano son los shorts, los cuales nos salvan de esos días de más calor y son tan cómodos y versátiles que, dependiendo de cómo los usemos, podríamos llevarlo tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, combinándolos con, por ejemplo, unas alpargatas. El estilo casual ha llegado para quedarse y es que, cuando hablamos de accesorios, no podemos olvidarnos de los sombreros y gorras que, además de protegernos del calor en estos meses, elevan nuestro look, creando un outfit que no pasará desapercibido y que querrás llevar una y otra vez. En cuanto a partes de arriba y siguiendo la estética dosmilera, este verano hay una camiseta que promete hacerse viral -es más, ya lo es-, hablamos del 'tank top', un top ceñido al cuerpo de tirantes tan sencillo como favorecedor y que podemos usar en un sinfín de looks.

Son muchas las influencers que se han hecho con esta prenda tan viral, pues es tan versátil que va perfecta con todo tipo de estilismos y looks. Por ejemplo, Paula Echevarría lucía su 'tank top' la semana pasada con unos pantalones de pinza grises, una gorra y una chaqueta de cuero negra, creando un look de lo más casual y en tendencia. En cuanto al calzado, Paula Echevarría optó por unas sneakers, aunque con el calor que se avecina, sería ideal llevar tu 'tank top' junto con unas sandalias planas de tipo pala y un bolso maxi en donde te quepa todo lo necesario para sobrevivir al día a día y lucir perfecta en aquellos días ajetreados. Por ello, y dado que el 'tank top' promete convertirse en un imprescindible en nuestra maleta de viaje, hemos echado un vistazo en nuestras tiendas ‘low cost’ favoritas para hacerte una selección de los 'tank tops' más bonitos y que mejor sientan al cuerpo para que te hagas con el que más te guste.

Camiseta rib básica, de Zara (4,95€)

Camiseta rib básica Zara

Camiseta ribbed Tank top, de COS (17,00€)

Camiserta ribbed tank top COS

Top canalé algodón, de Mango (9,99 €)

Top canalé Mango

Camiseta sin mangas halter textura, de Bershka (9,99 €)

Camiseta sin mangas halter Bershka

Tank top detalle flor, de Pull & Bear (15,99 €)

Tank top detalle flor Pull and Bear

Tank top rayas, de Pull & Bear (12,99 €)

Tank top rayas Pull & Bear

Estos son los 'tank tops' más básicos, icónicos y versátiles que puedes encontrar en tiendas.