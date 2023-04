Amelia Bono sucumbe a la sudadera de Pull&Bear que tú también querrás ponerte con New Balance

Los vestido de noche ideales para ser la invitada perfecta esta primavera 2023, como el que nos mostró hace unas pocas semanas Laura Escanes, y las combinaciones más flamencas para la Feria de Abril, como la de Violeta Mangriñán con el conjunto bordado de Zara, que es el más favorecedor y elegante, están teniendo un protagonismo evidente estos días en el terreno de la moda, para qué mentir. Pese a ello y aunque no lo creamos, las referentes de estilo de nuestro país también se han bajado de los zapatos de tacón y nos han regalado vía las redes sociales los mejores looks más casual de esta nueva temporada. ¡No sabemos cómo se las ingenian, pero tienen tiempo para sorprender con todo tipo de estilos totalmente diferentes! Y ese ha sido el caso de Amelia Bono, que recientemente se ha convertido en una verdadera colegiala en Madrid para asegurarnos que toda falda pantalón necesita sus botas cowboy. En concreto, la hija del expolítico José Bono ha sucumbido a la sudadera de Pull&Bear que tú también querrás ponerte con tus deportivas favoritas y más en tendencia, las New Balance. Porque sí, este tipo de prendas cómodas a no poder más integrarán nuestros mejores looks de primavera. La prueba reside en que Tamara Falcó también la lució de maravilla.

Pero la marquesa de Griñón no fue la única que se rindió a las sudaderas más favorecedoras en sus combinaciones más en tendencia, ya que Victoria Federica lució un modelo ideal para salir de fiesta con sus amigos. Eso sí, podemos decir que gracias a la forma en la que se puso la pieza hasta ganó en elegancia. Y ahora Amelia Bono confirmaba que se puede ir con mucho estilo con una sudadera. ¡Para qué más! En concreto, la que incluyó en su look más sporty para ver el partido de uno de sus hijos es de Pull&Bear y ya podemos decir que combina a la perfección con las zapatillas más en tendencia, las New Balance.

Amelia Bono con una sudadera de Pull&Bear Pull&Bear

Sudadera Universitaria, de Pull&Bear (25,99 euros)

Y a ti, ¿también te ha enamorado la sudadera de Pull&Bear que Amelia Bono ha llevado con New Balance?