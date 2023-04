El ‘total look’ con aperturas y brillos de Violeta Mangriñán es todo lo que necesitas para una noche de fiesta con amigas

Violeta Mangriñán es, sin duda, una de las influencers más icónicas de nuestro país, y es que tiene la capacidad de influir en muchas amantes de la moda que buscan en ella inspirarse a la hora de crear sus propios looks y encontrar su propio estilo, pues ella siempre opta por prendas casual, básicos y muy en tendencia. Fue una de las pioneras en llevar los pantalones cargo de chándal, esa pieza que promete ser un must en nuestro fondo de armario ya que lleva varias temporadas con nosotros y es que son cómodos, casuales y muy estilosos. Igualmente, este look compuesto por pantalón beige junto con chaqueta de cuero marrón de Violeta Mangriñán fueron un imprescindible en nuestro armario en esos días más fríos del invierno, pues se trata de un look de lo más básico y elegante, sin dejar de ser cómodo. Violeta, que tiene un estilo de lo más rompedor, llevó el pasado invierno un 'total look' en negro de falda y abrigo de paño y, como joya de la corona, unas botas 'cowboy' negras y blancas que se convirtió en el calzado viral de la temporada, conquistando a muchas de las chicas amantes de la moda que corrieron a hacerse con unas.

Sea como sea, la influencer más top de nuestro país lleva los de lo más sexy incluso en su día a día, pues opta por prendas como esta camisa de corte 'cut out' morado que tan en tendencia está con unos shorts vaqueros, una prenda que no pasa de moda y que es tan versátil que puede usarse tanto para el día a día, con sneakers, como para ocasiones más especial, optando, por ejemplo, por lucirlos con una blazer oversize y sandalias de tacón. Pero, para ocasiones más, Violeta Mangriñán apuesta por 'total looks' atrevidos, como este conjunto de chaqueta y pantalón bordado en rojo que llevó para una ocasión especial y que fácilmente podríamos llevar para la Feria de Abril junto con unas sandalias de tacón elegantes y un bolso mini sencillo, dejando todo el protagonismo a este 'total look' tan favorecedor. Para la noche de ayer, Violeta optó por un otro 'total look' en camel y con brillos de diseño 'cut out' -una de las tendencias más virales de esta temporada- en el pantalón y camiseta de mangas abullonadas que no pasó desapercibido y que conjuntó con unos stilettos altos en tono beige también con brillos. Se trata, por tanto, de un look de lo más rompedor y sexy para ocasiones más especiales.

Pantalón Brown Oriana, de Akala Studio (95,00€)

Pantalón Brown Oriana Akala Studio

Para noches con amigas, apuesta siempre por prendas más elegantes y con brillos para ser el centro de todas las miradas.