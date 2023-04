Victoria Federica no se quita el chaleaco boho más tendencia ni para la fiesta de pedida de su amiga con las zapatillas más cómodas

Victoria Federica lo ha vuelto a hacer y nos acaba de demostrar que el chaleco es la prenda más tendencia del momento, da igual que sea para un look de día para ir a los toros o para uno de noche para irse a la fiesta de pedida de una amiga. Pero tranquilas, que esa amiga no es Tamara Falcó que ayer también celebró su pedida con Iñígo Onieva, pero de momento solo hemos podido ver a los invitados entrar en coche a la casa de Isabel Preysler, por lo que entendemos que el look de Tamara Falcó tendrá que esperar la una exclusiva en su revista de cabecera, pero ojalá no y nos lo muestre este domingo en su cuenta de Instagram. Mientras nosotras seguimos en 'mood' Feria de Abril y deseando ver a Victoria Federica, Carmen Lomana y todas las famosas, vestidas de flamenca. Aunque este domingo nadie podrá superar el lookazo de Isabel Díaz Ayuso en los Premios Platino. Si ayer Victoria Federica apostaba por un traje de Mango con chaleco para una tarde de toros con unas zapatillas bastas, para la pedida de mano de una de sus amigas, ha seguido apostado por un chaleco pero esta vez de estilo boho en tonos azules con bordados y el cuello subido que ha combinado con un toque muy flamenco para esta noche del 'pescaíto'.

Hay muchas nuevas tendencias que no vimos venir, como la vuelta de la falda vaquera larga o las gafas pantalla más futuristas, aunque el chaleco boho es nuestro favorito y también el de Sara Carbonero y Victoria Federica. Porque ya sabemos que a Vic le encanta el estilo bohemio y más hippie, por eso la vimos en el mercadillo más viral de TikTok en Majadahonda haciendo sus compras para el verano y no descartamos que este chaleco se de ahí.

Victoria Federica en una pedida de mano. @vicmabor

Un chaleco azul con bordados que nos ha robado el corazón y que solo pedimos a Victoria Federica que nos chive de dónde es. ¿Cómo ha combinado Victoria Federica el chaleco boho para una pedida de mano de noche? ¡Aquí lo tienes!

Victoria Federica de fiesta con amigas. @vicmabor

Un chaleco boho que ha combinado con una camiseta blanca de tirantes debajo, pantalón negro de tiro alto y pernera ancha con un fajín que le daba el toque más andaluz, y cómo no, sus inseparables zapatillas cómodas.