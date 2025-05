Ana Botella dicta sentencia: las alpargatas de cuña cómoda son elegantes hasta con traje para las mujeres +60

Ana Botella no nos deja de dar lecciones de estilo en las últimas semanas, y ayer no podía ser menos. Ana Botella acudía a la entrega de Medallas de Honor para apoyar a su marido, José María Aznar. Un evento donde además hemos visto cómo ha reaparecido Telma Ortiz, la hermana de la Reina Letizia que ha deslumbrado con una falda de Mango, además de otros invitados como Felipe González o Ana Pastor. La ex alcaldesa de la Comunidad de Madrid ha vuelto a demostrar que el estilo no va reñido con la edad y que, en materia de estilo clásico, ella es siempre la más elegante.

Si hay un calzado que se lleva la palma como el más cómodo, estiloso y favorecedor de la temporada primavera-verano, ese sería sin duda las alpargatas con cuña, las mujeres +50 más elegantes lo saben y ya las estamos empezando a ver estrenando nuevos diseños 'made in Spain' o recuperando sus modelos favoritos de años anteriores. Este zapato clásico, artesanal y versátil ha dejado de ser exclusivo de los looks de vacaciones para convertirse en una opción chic para el día a día. Si el otro día era Carmen Lomana la que las combinaba con un estilismo de lo más elegante, ahora es Ana Botella.

Ana Botella con traje y alpargatas

Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

Ana Botella. Gtres

Botella recuperaba este traje rosa de su armario con detalle de volante en las mangas de la firma Twinset Milano. Un precioso dos piezas con pantalón recto que ha combinado con alpargatas de cuña cómoda.