Ana Botella es la más moderna a sus 71 años con los vaqueros rectos juveniles en su cita de Semana Santa con Aznar

Ana Botella se convierte en la mujer más moderna y juvenil a sus 71 años. Conocemos su estilo a través de los multitudes atuendos con los que ha aparecido tanto en actos públicos como en el street wear y podemos confirmar que se caracteriza por la elegancia, así como por la estética clásica. No obstante, en los últimos meses hemos observado la incorporación de pequeñas dosis de ítems más arriesgados y que captan la atención de todas nosotras: blazers al estilo kimono de estampado asiático, abrigos estructurados o vaqueros rectos que utiliza la generación Z.

Este domingo finalizarán las vacaciones de Semana Santa para muchos ciudadanos, por ello Jose María Aznar y Ana Botella no han perdido el tiempo en desplazarse hasta la playa de Marbella a disfrutar de un paseo protagonizado por el buen tiempo. En los últimos días han asistido a varias procesiones de Andalucía, como la salida de la Hermandad de El Baratillo en Sevilla, desde un balcón, de la misma manera que Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera. También, les hemos visto visitando algunas iglesias o templos, como la conocida basílica de La Macarena, demostrando una vez más los trucos de moda de Ana Botella que siempre funcionan. Ahora, ha vuelto a meter en su maleta de viaje las piezas más sofisticadas para deslumbrar las casuales, versátiles y cómodas junto con un plus que no ha pasado desapercibido para las editoras de moda.

Los vaqueros rectos de Ana Botella son juveniles y actuales

Ana Botella y José María Aznar han disfrutado de un paseo por la playa de Marbella con looks casuales y, sobre todo, copiables. Una vez más hemos comprobado que la exalcaldesa de Madrid tiene el conocimiento para saber adaptar su fondo de armario en todas las ocasiones. E, incluso, no ha perdido el estilo para un plan de Semana Santa tan sencillo (pero, agradable) como este. Ana Botella ha escogido una camisa plisada blanca clásica junto con un jersey de punto marino de cuello redondo escotado. Con ello, se ha sumado a los vaqueros rectos sin caer en la tentación de los pitillos, como están haciendo las mujeres 70+. Son clásicos, atemporales e infalibles. Asimismo, destacan un estilo juvenil, puesto que son el modelo que suele llevar la generación Z gracias a su fácil y absoluta combinación y a su estética effortless. Finalmente, lo ha completado con zapatillas blancas esenciales.

José María Aznar ha acompañado a su mujer en el estilismo. Camisa en celeste con jersey de punto en beige que ha conjuntado con vaqueros ligeramente estrechos y deportivas, también.

Ana Botella y José María Aznar en sus vacaciones de Semana Santa. Gtres

José María Aznar y Ana Botella están aprovechando al máximo sus vacaciones de Semana Santa. Aunque no sepamos cuándo será su vuelta, nosotras estaremos atentas para capturar cada look de la exalcaldesa de Madrid.