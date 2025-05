Carmen Lomana también se viste de flamenca con traje de lunares (y alpargatas) para derrochar estilo en la Feria de Abril

Solo nos faltaba verla a ella, y por fin Carmen Lomana nos ha compartido en su cuenta de Instagram estas preciosas fotografías de ella en Sevilla con traje de flamenca para la Feria de Abril 2025. La vimos de lunares en el pescaíto, y ahora ha vuelto a lucir este estampado tan tendencia esta primavera, y no solo para moda flamenca.

“Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento. De Victoria Federica a Lourdes Montes con Tana Rivera, o Eugenia Martínez de Irujo, nadie se ha querido perder este primer día para pasear y beber rebujito en las casetas del Real, y obviamente nosotras nos hemos fijado en los looks de nuestras famosas. Y también nuestras influencers favoritas, y ahora también Carmen Lomana con este vestido blanco con lunares negros, volantes en las mangas y asimétricos en la falda. ¿Cómo complementos? Mantoncillo rojo y alpargatas negras de cuña y esparto.

El lunar no pasa de moda. En 2025, veremos su regreso en versiones más audaces: fondo oscuro con lunares flúor, o combinaciones inesperadas como coral y aguamarina. Pero el clásico blanco sobre rojo o negro sigue siendo una apuesta segura y elegante. Y Carmen Lomana nos lo acaba de dejar claro con este traje de flamenca clásico con el que ha derrocha estilo y elegancia como solo ella sabe. Porque ya sea en Madrid, Marbella, o Sevilla, que ella siempre es la reina del glamur.

La moda se rinde, una vez más, al encanto atemporal de los lunares. Grandes, pequeños, en blanco y negro o llenos de color, su versatilidad los convierte en protagonistas de esta temporada. Con la Feria de Sevilla en pleno apogeo, los lunares vuelven a conquistar calles, pasarelas y redes sociales. Este icónico estampado, que ha vestido generaciones de flamencas con gracia y color, ha dado el salto de la tradición al armario diario. Ya no es exclusivo del traje de volantes, ahora lo vemos en vestidos vaporosos, blusas románticas, pantalones fluidos e incluso accesorios que transforman cualquier look.