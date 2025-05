Ana Botella derrocha estilo de blanco para una tarde de toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro

La Feria de San Isidro en Las Ventas nos está dejando mucha inspiración de look en sus tardes de toros. Si el viernes era Victoria Federica la que inauguraba el festejo junto a su novio, como imagen del cartel de este 2025, ayer por la tarde fue Ana Botella antes del descanso de este lunes. Pero no solo en Madrid, antes de que terminara la Feria de Abril 2025, en La Maestranza también hemos visto los looks de Manuela Villena o Tana Rivera luciendo estilo en los toros.

Pero volviendo a la Feria de San Isidro 2025, la corrida de toros celebrada en Las Ventas de Madrid por la festividad de San Isidro, con la última hora de Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Ginés Marín de ayer por la tarde nos dejó un look en blanco de lo más elegante de Ana Botella. La feria tiene este lunes día de descanso para afrontar la segunda semana isidril, que tiene el martes una interesante novillada con astados de Alcurrucén para Sergio Sánchez, el aragonés Aarón Palacio y el sevillano Javier Zulueta, los tres debutantes en Las Ventas.

El look de Ana Botella para una tarde de toros

Los colores suaves como el blanco, crema, beige y similares suelen ser una apuesta segura para brillar en el mes de mayo si tienes algún evento tal que la comunión de tus hijos. Pues bien, este look de Ana Botella es perfecto para las madres de comunión 2025, en estos días más fríos de la primavera. Porque la mujer de José María Aznar ha lucido de lo más elegante en los toros con un 'total look' en blanco, con abrigo superpuesto en los hombros, blazer y camiseta.

Ana Botella en los toros. Gtres

La americana blanca está de moda y así la llevan las 'insiders' danesas y neoyorquinas: La combinación de prendas básicas nunca falla: con vaqueros, abrigo en color crema, camiseta beis y zapatos metalizados, la americana blanca suma estilo a prácticamente todos los looks. O de forma más clásica como hace Ana Botella en la Feria de San Isidro en Las Ventas.