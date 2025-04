Ana Boyer tiene los vaqueros de 'efecto tipazo' que seguro que comparte con Isabel Preysler

Isabel Preysler y Ana Boyer comparten muchos trucos de estilo, y los vaqueros que mejor sientan, es uno de ellos. A nadie le quedan los vaqueros como a Isabel Preysler, y eso nos lo ha dejó claro hace mucho tiempo, y ahora es su hija. Porque ninguna tiene pérdida, así como no deja indiferente a ninguna mujer que se identifique con un estilo elegante, formal o pijo. Ahora, la motivación de este artículo se basa en los vaqueros de efecto tipazo que Ana Boyer se ha llevado en sus vacaciones de Semana Santa.

Ana Boyer ha demostrado que ha seguido la influencia tanto de su madre como de su hermana mayor en cuanto a estilo se refiere. Es decir, se caracteriza por lucir ítems de carácter sofisticado, así como clásico, pero sin desvincularse de las tendencias actuales que ofrecen un plus de actualidad y modernidad. Camisas neutras o de estampados sutiles, vaqueros de corte recto, conjuntos de dos piezas o pantalones de vestir más originales. Asimismo, hace recurso de tonalidades básicas que siempre sientan bien para cualquier ocasión sin margen de error, así como de texturas a las que solemos recurrir diariamente acorde con la temporada. Ahora ha vuelto a deleitarnos con un esencial de fondo de armario que sienta bien a todas las mujeres de todas las edades para irse al Circuito Internacional de Losail en Qatar. Y, una vez más, queda confirmado que Ana Boyer y Tamara Falcó podrían compartir armario.

Los vaqueros que Ana Boyer compartirá con Isabel Preysler

Porque la reina de corazones tiene claro que estos sos los pantalones que más estilizan a las mujeres, porque nos hacen parecer más esbeltas y altas por su efecto visual. Demostrando que unos wide leg son aptos para todas, de las mujeres de 70 a sus hijas de 40. Unos vaqueros que Ana Boyer ha combinado con una camiseta negra y bolso burdeos, y aunque no lo vemos en la foto, seguro que lo ha terminado con unas zapatillas cómodas.

Aunque no hayamos visto hasta ahora un estilismo de Isabel Preysler con los mismos vaqueros de cintura alta, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que serían todo un must have de primavera en su repertorio. Las razones son claras: es amante de las perneras anchas, las cinturas altas y en su día a día recurre a este tipo de prenda. Y, ante todo, se corresponde con la estética más coqueta que sigue la marquesa de Griñón.