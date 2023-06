Ana Boyer llevará un vestido diseñado por Tamara Falcó para Pedro del Hierro en la gran boda de su hermana

Tan solo quedan 10 días para la gran boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y gracias a una nueva exclusiva en su revista de cabecera, ¡Hola!, hemos podido descubrir mucho más detalles del bridal look de Tamara Falcó, de Íñigo Onieva y hasta que Ana Boyer ha escogido un vestido de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro. Pero no solo eso, también que Tami ha elegido el vestido de Isabel Preysler, lo vio en una pasarela y supo que era para su madre. Según explica la revista, la marquesa de Griñón lucirá la tiara que Amparo Corsini llevó en su boda con Manuel Falcó, el hermano mayor de Tamara, celebrada en junio de 1999. A Tamara Falcó le hace especial ilusión casarse con esta tiara porque tiene una relación muy especial con su cuñada y porque esta pieza perteneció a su padre, por lo que es otra forma de tenerlo presente en un momento tan emotivo para ella. Las joyas que completarán su look serán su anillo de compromiso y unos pendientes de Tous Atelier que la firma ha diseñado expresamente para la ocasión. El algo nuevo, el algo viejo y el algo prestado.

Y como hemos dicho, Ana Boyer ha optado por elegir un vestido diseñador por la novia en su colección para Pedro del Hierro, y conociendo el estilo de Ana, nosotras hemos pensado que puede ser un modelo como este de la nueva colección de Tamara Falcó. Siempre con ese toque más bohemio y menos clásico que su hermana.

Y también ¡Hola! nos ha desvelado todo los detalles del look de Íñigo Onieva, con chaqué realizado a medida por Canali, con una camisa realizada por el sastre Mario Zafra en algodón egipcio y una corbata del fabricante italiano E. Marinella y unos zapatos oxford de la firma inglesa Crockett & Jones. ¡Qué ganas que llegue el 8 de julio!