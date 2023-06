Boris Izaguirre habla de su pelea con Tamara Falcó a dos semanas de la boda: “Ha sido complicado”

Apenas quedan dos semanas para que Íñigo Onieva y Tamara Falcó por fin se den el “sí, quiero” después de la serie de catastróficas de desdichas por la que han tenido que pasar hasta llegar al altar. El próximo 8 de julio será un día en el que no tengan cabida los malos recuerdos, y esta máxima parece extenderse a Boris Izaguirre, quien fuera íntimo de la novia y de su madre, Isabel Preysler.

El escritor publicó un artículo que no dejaba en muy buen lugar a la marquesa de Griñón a raíz de su desafortunado comentario sobre las familias, y a pesar de que ha pedido perdón en varias ocasiones, parece que ya se ha convertido en persona non grata en Villameona. Su enfrentamiento con Tamara Falcó ha copado titulares a lo largo de estos meses, un protagonismo con el que Boris no se ha sentido nada cómodo. “Me ha incomodado muchísimo, se ha creado una situación de la que, en parte, yo soy responsable por haber escrito ese artículo que tanto ha molestado a Isabel y a Tamara”, comienza diciendo el venezolano, y añade: “Sí me incomodaba que eso se convirtiera en una noticia, que para mí no lo era, y en cualquier caso ha sido un situación complicada entre nosotros tres”.

Boris Izaguirre asiste a la ceremonia de entrega de los Premios Iris de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual que se celebra en el día de la televisión, a 21 de noviembre de 2022, en Madrid (España). OSCAR ORTIZ DIAZ OSCAR ORTIZ DIAZ

Dando por hecho que no irá a la boda, Boris Izaguirre reconoce que ya envío un mensaje de disculpas a la marquesa, aunque todavía tiene una conversación pendiente con ella e Isabel Preysler. Aun así, le desea todo lo mejor “no sólo el 8 de julio, sino todos los días en todas las vidas”, y recalca que “ahora lo importante es la boda que va a ser fantástica y la fiesta de la boda que creo que también van a ser fantástica. Ella es una auténtica estrella y creo que lo va a disfrutar”.