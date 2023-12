Ana Obregón se convierte en la inspiración perfecta para las madres de comunión 2024 con su look con mensaje en el bautizo de su nieta

Ana Obregón se ha convertido en toda una abuela orgullosa en el bautizo de su nieta, y a nosotras nos ha inspirado para todas las madres de comunión 2024 o para un look de invitada de boda a 7 días para Navidad. No pudo reprimir las lágrimas por la emoción. Ana Obregón cumplió ayer su gran sueño. A las cinco de la tarde entraba en la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja con su nieta Anita en brazos para bautizarla en una ceremonia a la que tan solo han asistido los familiares más cercanos y los amigos más íntimos. La pequeña ha sido bautizada en la Moraleja, un esperado momento para su abuela y toda su familia. La pequeña lucía el mismo faldón con el que fue vestido su padre cuando tenía tres meses. Mientras que Ana Obregón se decantó por un diseño exclusivo en rosa del alicantino Rubén Hernández, el mismo que la vistió en otros momentos importantes para ella como fueron las campanadas o la presentación de su libro.

Ana Obregón nos ha inspirado con un conjunto rosa de la firma española Rubén Hernández de chaqueta de 'tweed' y falda midi plisada de inspiración 'New Look' que aparte de estilizar mucho su silueta, guarda un bonito significado. Después de mucho tiempo de luto, volvió a lucir color en sus estilismos con la llegada al mundo de su nieta. Ha completado el look con unos zapatos destalonados de tacón ancho y una diadema en el mismo color.

Ana Obregón con un conjunto rosa. Gtres

Un estilismo que nos parece ideal para una madre de comunión en 2024 o para una invitada de boda que busque ese toque más 'New Look' a lo Dior como el que ha lucido Ana Obregón este domingo en Madrid.