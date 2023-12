La sorprendente confesión de Ana Obregón sobre Aless Lequio: "Era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho"

Ana Obregón ha concedido este martes una de sus entrevista más sinceras a Carlos Herrera en COPE. La actriz, a corazón abierto, ha desvelado algunas anécdotas desconocidas de su hijo Aless, fallecido el pasado mayo de2020 a causa de un sarcoma Ewing. La presentadora, tras la muerte del joven, perdió las ganas de vivir y estuvo sumida en un gran pozo de tristeza hasta que nació en marzo la pequeña Ana Sandra, su nieta, por gestación subrogada en Miami.

Sobre la prematura muerte de Aless, Ana Obregón ha hecho una sorprendente confesión en el programa de radio. Según la actriz, su hijo sabía que iba a morir joven. "Desde pequeño, era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho. Es algo increíble. Qué niño, desde que tiene 5 años, escribe una nota para leerla al año siguiente en la casa de verano. Cuando encontré las notas siempre decía: "Hasta el año que viene"", ha relatado la ex de Alessandro Lequio.

Además, también ha revelado cuál fue la primera palabra que dijo su hijo, con pulla incluida hacia el padre de Aless, con el que se encuentra ahora mismo enfrentada. "Lo primero que dijo fue papá, por desgracia. Luego me decía mamá preciosa. Lo tercero que me dijo fue "yo solito". Con 25 años y ya con un cáncer diagnosticado, creó una empresa. Tenía 20 personas. Llegó a ser puntera. Tenía ganas de comerse el mundo", ha declarado sobre su hijo. Lamentablemente, con 27 falleció: "Le dijeron que su cáncer tenía poca cura. A mí ya me lo había dicho el médico. Me preguntó una cosa muy fácil: "¿Mamá, me voy a morir?" Ahí no pude cumplir su deseo".

Alessandro Lequio yAna Obregón con su hijo Aless Lequio Instagram

"No pude despedirme de mi hijo. Yo no perdí la esperanza hasta dos días antes. Alessandro padre sí. Se escondía cuando venían los médicos. Dos días antes me llamaron y me dijeron que no había nada que hacer. Decidí no decirle nada", ha confesado Ana Obregón sobre los últimos días de su hijo. "Le sedaron y me quedé ahí", ha declarado, emocionada. La actriz ha revelado que Aless, durante su ingreso, le pidió perdón por tener "hijo defectuoso". "Esa historia es dura, cruel y bonita. Durante tres años, iba todos los días al cementerio. Yo sé que Aless está. Ahí, un día, una señora se acercó. Me dijo que venía a ver a su hijo. En este mundo, hay dos tipos de persona: los que han perdido un hijo y los que no", ha relatado la presentadora en COPE.

Pero con el nacimiento de Ana Sandra, Ana Obregón ha vuelto a la vida y está volcada en el cuidado de la pequeña. El próximo 15 de diciembre la hija de Aless Lequio será bautizada en la Iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja, el mismo lugar en el que se celebró el funeral del hijo de la actriz.