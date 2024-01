Ana Obregón se convierte en la reina de las fiestas de su ciudad con las merceditas de tacón cómodo más tendencia

Ana Obregón se ha convertido en la reina del pregón, como ya lo fue de las campanadas. Y con un impresionante 'total look' rojo de lo más tendencia. En Alcobendas, el municipio madrileño donde reside desde hace más de cuatro décadas, ha sido la encargada de leer el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas, desde el balcón del Centro Cívico Distrito Centro, donde la intérprete no ocultaba en ningún instante la felicidad y la emoción, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos es su estilismo rojo, con vestido plisado y escote bardot, y las merceditas rojas más tendencia.

Y es que Ana Obregón es el claro ejemplo de como llevar un vestido rojo de lo más favorecedor, con los hombros al descubierto tan tendencia y los zapatos de niña buena que este invierno se han colado en el armario de las mujeres que más saben de moda, y además, los suyos en el rojo del momento. Los zapatos Mary Jane reciben este nombre por un personaje de un cómic estadounidense llamado Buster Brown. Uno de los personajes del cómic, Mary Jane lucía unos zapatos con correa que se ajustaban gracias a una banda que los hizo reconocibles rápidamente. Y esos en rojo y con taconazo son los que ha lucido esta mañana Ana Obregón que sabe perfectamente que son de los zapatos más tendencia de la temporada.

El look de Ana Obregón para sre pregonera. Gtres

Vestido midi de chiflón, de Self-Portrait (rebajado a 308 euros)

Vestido midi. Self-Portrait

Unos zapatos que ha combinado con un vestido midi de chiflón de Self-Portrait con una silueta clásica que crea un look elegante y atemporal. Un diseño con hombros al descubierto y falda con silueta que está rebajado a 308 euros.