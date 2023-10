La inesperada unión de Ana Obregón y Belén Esteban con vestidos de la misma firma asturiana que aman las famosas

El otro día fue Belén Esteban y ahora Ana Obregón la que ha lucido un vestido de la firma asturiana que aman las famosas, por las calles de Madrid. Ya sabíamos de la buena relación de Belén y Ana, pero ahora también comparten gusto a la hora de vestir. Bueno ellas, y la mayoría de celebrities, porque no hay nadie que no haya caído rendido ya a los vestidos de Celia B. Una explosión de color y estampados que se ha adueñado del armario de todas las mujeres, da igual su estilo o edad. Celia B siempre es un acierto. No es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también en la maleta de Belén Esteban para conquistar Miami y Netflix y ahora también Ana Obregón por las calles de Madrid.

Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram y en la televisión, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Ana Obregón como ya hizo con Paula Echevarría o Eugenia Martínez de Irujo. Por no hablar de que todas las influencers optan por sus vestidos para sus galas más importantes. Sin ir más lejos, el otro día también vimos un vestido de su nueva colección en la alfombra roja de los Premios Forbe. Y Ana Obregón ha decidido darle un toque de color a este otoño 2023 con un vestido de la firma asturiana.

Ana Obregón con vestido de Celia B. Gtres

Una buena forma de aprovechar estos días de octubre, antes de que llegue el sol y el calor, con un vestido a todo color como el de Ana Obregón.