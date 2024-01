Ana Obregón, pregonera de Alcobendas, tras la gran polémica por sus donaciones a la Fundación Aless Lequio

La presentadora ha dado este fin de semana el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz en el municipio de Alcobendas en Madrid. Ana Obregón es vecina de este pueblo desde hace años y mantiene un gran vínculo con él. "Este año, yo voy a ser la pregonera de las fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas. Es mi ciudad. Aquí he vivido siempre, tanto yo como mi familia. Porque ya sabéis que tenemos un vínculo muy especial con esta ciudad. Por eso, significa tanto para mí y me hace tan feliz haber sido elegida para dar el pregón", decía la propia actriz en el vídeo promocional de las fiestas.

"¿Sabéis que me da mucha paz? Comprobar que en esta época que nos toca vivir de crisis absoluta, los valores humanos en los que todos estamos aquí hemos sido educados, que una gran mayoría reivindicamos la paz, el amor, la fe, el respeto, la concordia y la fraternidad. Que no nos olvidemos nunca jamás de esto", decía en su discurso. Y, cómo no, ha causado la risa de los presentes al afirmar que "no sabéis lo que es ensayar con Anita al lado, que no para"

El año 2023 ha sido muy importante para Ana Obregón, no solo por el nacimiento de su nieta, sino también por la publicación del libro que comenzó a escribir, y ella ha terminado, su hijo, Aless Lequio. Pero tampoco ha estado exento de polémicas, en especial con su ex, Alessandro Lequio que no solo no ha querido conocer a la pequeña sino que ha acusado a la actriz de "manchar" el nombre de la Fundación creada con el nombre de su hijo, para la investigación del cáncer.

Unas palabras que no sentaban demasiado bien a la actriz: Quiero hacerlo porque quiero ayudar a los demás. Me dan ganas de dejarlo todo”, decía Obregón respecto a las dudas sobre su compromiso con la investigación contra el cáncer. A continuación, de forma muy sutil, no dudaba en lanzar una clara sentencia a su expareja. “Todo el mundo sabe que a mi hijo económicamente le he mantenido yo, desde que nació hasta su entierro”, dijo Ana, dejando claro la absencia económica por parte de Lequio.