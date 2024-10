Anabel Pantoja ficha las zapatillas deportivas más llevadas de la temporada que combinan con (absolutamente) todo

Acabamos de añadir a nuestra lista de deseos las zapatillas deportivas más fashionistas gracias a la última recomendación de Anabel Pantoja. Uno de los temas de conversación más repetidos en el sector de la moda está siendo las tendencias en calzado, puesto que las últimas pasarelas de la Semana de la Moda han hecho énfasis en estos. Entre las más repetidas encontramos las bailarinas como la alternativa favorita de las editoras de moda o las botas de caña alta más estilosas o mocasines para los looks de otoño e invierno. No obstante, durante cada temporada, las zapatillas deportivas siempre tienen un hueco en nuestro zapatero. Porque nunca viene mal incorporar un par de modelos que nos faciliten los estilismos tanto casuales como de oficina. Tras sorprendernos con la noticia de que las zapatillas deportivas con tacón (propias de la década dosmilera) iban a regresar, Anabel Pantoja nos acaba de confirmar que los diseños icónicos de New Balance seguirán vigentes en los próximos meses. Lo cierto es que estamos hablando de una opción más que socorrida tanto por las celebridades como por las top models internacionales, que fueron ellas las encargadas de ponerlas de moda (como Bella Hadid o Hailey Bieber). La razón del éxito de las deportivas de dicha marca sport se debe a la combinación idónea de diseños trendy con la comodidad absoluta, así como el beneficio que nos ofrece para ser ponibles, desde con un vestido de punto corto con calcetines hasta con trajes masculinos para ir al trabajo.

Anabel Pantoja se ha hecho con las zapatillas deportivas modelo '530' de New Balance, uno de los best sellers de la marca, para celebrar el baby shower. Cuenta con un diseño en crudo confeccionado con tejido sintético que otorga la máxima comodidad por su suela reforzada. Sin ninguna duda, nos recuerda a las clásicas que nuestros padres llevaban en su juventud. Se trata de una de las opciones más versátiles y atemporales que nunca pasan de moda, estés en la temporada que estés. La celebridad las ha combinado con conjunto oscuro conformado por camiseta básica corta y falda larga de tubo de efecto tipazo. Hablamos de una alternativa más que adecuada, pero también se pueden extrapolar a otras estéticas, como la opción del conjunto chandalero. De la misma manera que también hemos visto a Paula Echevarría con chándal de su colección con Primark en versión sudadera.

Anabel Pantoja. @jennifergarciamekup

Zapatillas deportivas, de New Balance (120 euros)

Zapatillas deportivas. New Balance

