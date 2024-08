Anabel Pantoja presume de los zapatos más cómodos y originales que utilizaremos en nuestras vacaciones

Atención, hemos fichado el look de aeropuerto más cómodo de Anabel Pantoja que van a copiar todas las mujeres (ya estés embarazada o no). Como es de costumbre, la sobrina de Isabel Pantoja le ha acompañado a Castellón para volver a triunfar en su concierto. La última vez que vimos a la celebridad apoyando a su tía fue en uno de los conciertos más comentados, puesto que casi revela por equivocación el sexo del bebé. Pues bien, no podemos quitar la razón a nadie con que los estilismos de las españolas embarazadas están siendo toda una tendencia que ha revolucionado el armario de las editoras de moda. El motivo principal es porque están demostrando que no debemos quedarnos solamente con las prendas premamá, sino que podemos adaptar muchos otros looks manteniendo el buen gusto. Como Dulceida o Marta Rumbau, que no paran de mostrarnos sus propuestas estilísticas de embarazadas más fashionistas y en tendencia. Asimismo, a este grupo se suma Anabel Pantoja que, tanto en su faceta más casual como más glamurosa, ha demostrado con creces que es una de las madres más modernas de la sociedad española. Esta vez, ha aparecido en el aeropuerto de Castellón con el uniforme más cómodo por excelencia cuando viajamos (sean pocas o muchas horas de trayecto).

Anabel Pantoja ha optado por un look de aeropuerto sport, así como sencillo, para volver de Castellón. Sin ir más lejos, ha optado por los clásicos pantalones de chándal en gris combinados con un top de cuello halter en blanco junto con el calzado estrella y más sorprendente. Si eres del team que odia las Crocs, prometemos conseguir que, después de leer este artículo, tengas la necesidad de comprarte unas. Porque Anabel Pantoja ha lucido las conocidas Crocs blancas decoradas con pines alegres, pero, especialmente, un diseño mucho más original. Exactamente, son el modelo 'Echo Clog' que actualmente podemos encontrar rebajadas a 63€. Sin ninguna duda, se trata de uno de los calzados con más funciones gracias a su comodidad, ventilación y versatilidad para llevarlos de distintas maneras. De momento, guardaos la opción que nos ha ofrecido Anabel Pantoja para nuestras vacaciones de verano. Sobre todo, servirá a aquellos que viajen durante muchas horas, ya sea en tren o avión.

Anabel Pantoja. Gtres

Crocs modelo 'Echo Clog', de Crocs (rebajadas a 63 euros)

Crocs modelo 'Echo Clog'. Crocs

Anabel Pantoja vuelve a impresionarnos con uno de sus looks premamá, convirtiéndose en toda una editora de moda que tiene en cuenta tanto las tendencias como la comodidad.