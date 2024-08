Los bikinis de marca catalana con los que Anabel Pantoja presume de barriguita de 6 meses al ritmo de su verano

Anabel Pantoja está disfrutando del verano, si el otro día nos enamoraba con sus zapatos cómodos más originales de look de aeropuerto, ahora lo hace con estos bikinis de marca catalana. El motivo principal es porque están demostrando que no debemos quedarnos solamente con las prendas premamá, sino que podemos adaptar muchos otros looks manteniendo el buen gusto. Como Dulceida o Marta Rumbau, que no paran de mostrarnos sus propuestas estilísticas de embarazadas más fashionistas y en tendencia. Asimismo, a este grupo se suma Anabel Pantoja que, tanto en su faceta más casual como más glamurosa, ha demostrado con creces que es una de las madres más modernas de la sociedad española.

Esta vez,lo ha hecho con este vídeo en la playa en el que combina dos bikinis a todos color de esta firma. Marc Jarril y Elisabet Garcia fundaron Calamoon en 2016 aunque tras dos años en el mercado descubrieron el concepto que mejor encaja con ellos, a esto, añade que apuesta por "ropa de baño de talla única que cubre las tradicionales tallas XS-S-M-L-XL-XXL. Sin problemas de tallaje la firma de Segur de Calafell, fundada en 2018, ha logrado un reconocimiento no sólo a nivel de premio sino de encargos y ahora es Anabel Pantoja la que luce esta firma de baño catalana para presumir de embarazo, ella que siempre defiende el 'body positive'.

Anabel Pantoja vuelve a impresionarnos con uno de sus looks premamá, convirtiéndose en toda una editora de moda que tiene en cuenta tanto las tendencias como la comodidad.