Anna Padilla nos presenta la falda de su firma que sale a la venta mañana y sin la que ya no podemos plantear nuestros looks de verano

Anna Ferrer Padilla es la envidia de todas nosotras en estos momentos y se ha ido, buscando el solecito, a pasar el fin de semana en su querida Zahara de los Atunes, recordándonos lo feliz que le hace el sur. Y es que a la hija de Paz Padilla, Zahara le sienta tan bien como su nueva falda de Noniná, la marca de ropa que la influencer comparte con su madre y que sale a la venta mañana domingo, como parte de la nueva colección de punto de la firma. Se trata de una prenda de punto en color beige, súper fresquita y ajustada al cuerpo, potenciando al máximo la silueta. La falda, que llega hasta los pies, se ajusta a la cintura con un puño elástico y está decorada con sutiles onditas en relieve, creando dibujos semi transparentes con efecto desgastado. Esta faldita es ideal para combinar con un top (o encima de un biquini, como ha hecho la influencer) y crear el look más fresco con el que ir a la playa o una terracita estas vacaciones.

La creadora de Noniná nos ha dado una idea muy original (y romántica) con la que combinar la falda. Ella lo ha hecho con la ayuda de su novio Mario Cristóbal, del que está súper enamorada y que le ha prestado una camisa marrón que no solo le queda genial sino que, además, le aporta al look un toque muy natural. Anna la ha decidido anudar, aportando al estilismo un aire más desenfadado, combinándola un capazo y haciendo que todas queramos teletransportarnos a Zahara para estar disfrutando de la playa, pero sin olvidarnos de activar la alarma del móvil para no despistarnos y quedarnos sin esta falda antes de que se agote.

Y es que nosotras ya tenemos plan de domingo: estar pendientes a la nueva colección de punto de Noniná e intentar no enamorarnos de absolutamente todo.