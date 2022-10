Anna Ferrer, “muy feliz” al lado de su nueva pareja, Mario Cristóbal

Hace unos días la revista Semana descubría que Anna Ferrer había recuperado la ilusión, tras su ruptura con Iván Martín en mayo, gracias a un joven llamado Mario Cristóbal, con el que supuestamente habría comenzado una relación hace tan solos unas semanas y con el que ya se ha dejado ver de lo más cariñosa y cómplice por las calles de Madrid.

Y aunque por el momento se muestra reticente a hablar demasiado sobre esta nueva relación, la hija de Paz Padilla confesó anoche a los medios que se agolpaban en el photocall de la antesala de los Grammy Latino, que se encuentra muy feliz: “Él es una persona anónima y no está acostumbrado a esto. Ya veremos qué tal. Entiendo que al final, cuando te dedicas a esto, tu vida privada ya no es tan privada, pero igualmente estoy muy feliz”.

Así de cautelosa se mostraba la influencer para hablar de esta persona especial en su vida, pero quien no tuvo problema para pronunciarse al respecto fue su ex, Iván Martín, que no dudó en desearle públicamente lo mejor y en alegrarse por su nueva ilusión, desvelando que conoce a su nuevo novio y que le parece muy buen tío. Unas palabras que Anna Ferrer agradeció, reconociendo que “después de tres años juntos en los que fuimos muy felices, nos tenemos un cariño”.

Pero, ¿quién es Mario Cristóbal?

Tal y como contamos en su momento, su perfil de Instagram es privada y cuenta con algo más de 370 seguidores, entre los que se encuentra Paz Padilla, así que todo parece indicar que ya conoce a su suegra y que se llevan de maravilla. “Sosiego y revuelo”, apunta el joven como entradilla de su cuenta.

El joven se formó en la Universidad Francisco de Vitoria, y en la actualidad se gana la vida como Product Design Lead en Singular Cover, una empresa de seguros especializada en seguros a medida para autónomos y pequeños negocios. Anteriormente, Mario Cristóbal ejerció trabajos similares en Tribal Worldwide, una empresa que provee de servicios de digitalización y metodologías de diseño estratégico a otras sociedades; y en The Cocktail, una entidad con objetivos similares que opera en Oviedo, Madrid, Londres, Bogotá y Ciudad de México.