Ariadne Artiles ha dado con el 'lookazo' perfecto para este fin de semana frío y lluvia

¿Fin de semana de frío y lluvia? ¿Quedarse en casa? ¡NO! Con este lookazo de Ariadne Artiles lo único que queremos es salir a la calle para poder copiarlo. Y es que no se puede llevar un estilo más perfecto para estos primeros días de frío y a la vez más cañero. Ariadne ha combinado unos pantalones de polipiel tan en tendencia de nuevo este otoño, con un jersey de cuello vuelto de rayas, una salones negros y una boina de color beige. ¡Queremos copiarlo todo!

La boina no sabemos de donde es, pero nosotras os proponemos esta de Lucia Be que nos tiene enamorada. ¡BONICA! Y además notición de los buenos, esta tarde las chicas de Lucia Be abren su primera tienda física en Madrid. A las 17:00h en la Calle Pelayo, 68 de Madrid. ¡No nos lo vamos a perder!