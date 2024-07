Así se llevan las bermudas a partir de los 40 años: anchas y fluidas con colores neutros

Pedimos perdón de antemano a las mujeres que adoran los pantalones ajustados o los shorts. Porque, por si todavía no se han enterado, las tendencias de verano 2024 han dictado sentencia: las bermudas han conquistado el fondo de armario de las mujeres de 40 años. Sí, exactamente, has leído perfectamente, nos estamos refiriendo a aquella prenda que nuestras madres llevaban cuando éramos pequeñas (y que, además, odiábamos). Ahora, las firmas de lujo, como Loewe o Miu Miu, los han rescatado en sus desfiles de Primavera-Verano 2024 y las editoras de moda los han fichado para ser el claro todoterreno de estos meses. Se definen como versátiles, elegantes y atemporales porque se pueden utilizar tanto en verano como en invierno junto con medias de encaje o semitransparentes. Es decir, las podemos adaptar para cualquier ámbito, situación u ocasión: desde para ir a la oficina con sandalias de tacón sensato hasta para el street style con camisa oversize y bailarinas. Sabemos que al principio, esta tendencia es difícil de combinar o sentirse cómoda, aunque te aseguramos que una vez la introduzcas a tu rutina, no te podrás desprender de ella. Es por ello que las mujeres de 40 años ya han empezado a ser toda una fuente de inspiración con looks modernos e innovadores con las bermudas anchas y fluidas. Porque podemos dudar de otras cosas, pero lo que tenemos claro es que las bermudas se llevan por encima o debajo de la rodilla y muy anchas, así como confeccionadas con tejidos fluidos y ligeros.

No solamente somos nuestra redacción o las firmas de lujo que avisamos de que las bermudas son una de las tendencias de verano más deseadas, sino las mujeres de 40 años. Así lo están demostrando durante las últimas semanas con looks elegantes, arriesgados o modernos. Vistas como los vistas, son un básico de fondo de armario que cualquier mujer debe tener, tengas 20 o 40 años. Algunas de las opciones que nos han dejado las editoras de moda son las siguientes: desde con polos masculinos (también muy llevados en esta temporada) y sandalias de tacón bajo hasta con looks ejecutivos para ir a trabajar, pasando por el clásico combo de camisa fluida y capazo maxi. Tampoco pasemos desapercibida la alternativa más socorrida como es el total look monocromático en lino que nunca falla en los meses más cálidos.

Con polo masculino y sandalias de tacón bajo

Con look ejecutivo de americana, camisa y sandalias de tacón para ir a la oficina

Con camisa fluida y sandalias planas y capazo maxi

Con look monocromático de lino

